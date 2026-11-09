Motorola Signature 27 проти OnePlus 16: один і той самий чип, але абсолютно різні смартфони (фото)

Чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 — це, мабуть, єдине, що об’єднує Motorola Signature 27 та OnePlus 16.

Обидва смартфони входять до списку пристроїв, які отримали новий чип від Qualcomm. А отже, швидкість роботи не стане вирішальним фактором при виборі. Головними критеріями будуть акумулятор, камери, програмна підтримка і, звичайно, ваше місцезнаходження. Експерти порівняли ці пристрої, пише gizmochina.com.

Процесор і пам'ять

Смартфон OnePlus 16 Фото: notebookcheck.net

За заявою Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 створено за 2-нм технологічним процесом і забезпечує зростання продуктивності CPU на 13%, а GPU — на 44% порівняно зі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Обидва смартфони працюють на базі одного й того самого "заліза".

Однак у OnePlus підійшли до оснащення більш комплексно: у OnePlus 16 додано ігровий чіп G3, спеціалізований чип для дисплея P4 та контролер сенсорного шару T3. У результаті частота опитування сенсора під час використання кількох пальців сягає 520 Гц, а гіроскоп працює з частотою 800 Гц. Крім того, за даними OnePlus, під час внутрішніх випробувань смартфон підтримував середній показник 185 кадрів на секунду (fps) у грі Delta Force протягом трьох годин.

Видео дня

Motorola не позиціонує модель Motorola Signature 27 як ігровий смартфон. Для охолодження процесора в ньому використовується термогель із додаванням алмазної крихти у поєднанні з новою 3D-випарною камерою. Обсяг оперативної пам'яті може сягати 16 ГБ, а завдяки функції RAM Boost його можна збільшити до 24 ГБ.

Дисплеї

Екран OnePlus 16 Фото: Android Authority

OnePlus 16 оснащений плоским 6,78-дюймовим OLED-дисплеєм BOE X4. Частота оновлення екрану сягає 165 Гц у системному інтерфейсі та до 185 Гц у іграх, що підтримують цю функцію. Екран має щільність пікселів 450 ppi, охоплює 100% колірного простору DCI-P3, підтримує зниження яскравості до 1 ніта та використовує ШІМ-регулювання з частотою 3840 Гц.

Motorola Signature 27 отримав 6,8-дюймовий дисплей типу "tandem OLED" (двошарова OLED-панель), який виробник називає Extreme AMOLED Duo. За заявою Motorola, пікова яскравість цього екрану може сягати 12 000 ніт. Втім, безпосередньо порівняти цей показник із заявленими для OnePlus 16 2000 нітами (для всієї площі екрану) не вийде. Дисплей також підтримує технологію Dolby Vision, а за якість звуку відповідає компанія Bang & Olufsen.

Камери

Смартфон Signature 27 Фото: thegadgetflow.com

Обидва смартфони оснащені 200-мегапіксельними камерами, однак вони виконують різні завдання: у Motorola цей сенсор використовується в перископічному телеоб'єктиві, тоді як у OnePlus — в основній камері.

У Motorola Signature 27 200-мегапіксельний перископічний модуль доповнено основною камерою на базі 50-мегапіксельного сенсора Sony LYTIA L910 із технологією LOFIC. За словами представників Motorola, це дозволяє зберігати деталізацію як у світлих, так і в темних ділянках одного кадру. Крім того, передбачено спеціальний датчик EVS Action Sensor, призначений для зйомки об’єктів, що швидко рухаються, в умовах низької освітленості. OnePlus 16 оснащений основною камерою на 200 Мп із сенсором формату 1/1,4 дюйма та системою оптичної стабілізації зображення. Також смартфон отримав перископічний модуль на 50 Мп із 3-кратним оптичним зумом і 6-кратним зумом без втрати якості, а крім того — надширококутну камеру на 50 Мп з кутом огляду 116 градусів. Фронтальна камера — теж 50-мегапіксельна, з автофокусом. Що стосується відео, пристрій підтримує зйомку у форматі 4K зі швидкістю 120 кадрів на секунду з використанням технології Dolby Vision.

Акумулятори

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: thegadgetflow.com

OnePlus 16 виграє за рахунок акумулятора. Смартфон оснащений двосекційним акумулятором загальною ємністю 9000 мА·год (по 4500 мА·год на кожну секцію). Підтримується дротова зарядка потужністю 100 Вт і бездротова — 50 Вт; за заявою OnePlus, повна зарядка з 1% займає всього 52 хвилини. Також передбачена функція зворотної дротової зарядки потужністю 27 Вт.

У OnePlus запевняють, що навіть через п’ять років акумулятор збереже не менше 80 % своєї початкової ємності — це дуже корисна обіцянка, зважаючи на значну ємність батареї.

У Motorola Signature 27 акумулятор скромніший — 7000 мА·год (номінальна ємність — 6790 мА·год). Підтримується дротова зарядка потужністю 90 Вт і бездротова — 50 Вт. За словами Motorola, всього 12 хвилин дротової зарядки забезпечують заряд, достатній для повноцінного дня роботи, а повна бездротова зарядка займає до 80 хвилин. Зарядні пристрої до комплекту не входять — їх доведеться купувати окремо.

Motorola також заявляє, що в змішаному режимі використання смартфон може пропрацювати до 77 годин. У свою чергу, OnePlus наводить конкретні показники для окремих сценаріїв, наприклад, до 23,8 години відтворення відео. Оскільки компанії використовують різні методики тестування, за цими даними неможливо однозначно визначити, який смартфон протримається довше в реальних повсякденних умовах. Більш точне уявлення дадуть незалежні тести.

Підтримка програмного забезпечення

Іконки додатків на екрані Motorola Signature 27 Фото: Скриншот

Щодо програмної підтримки перевага на боці Motorola: компанія обіцяє сім великих оновлень ОС Android і до семи років випуску оновлень безпеки для моделі Signature 27. OnePlus, у свою чергу, гарантує п’ять років оновлень програмного забезпечення та шість років оновлень безпеки.

Програмне забезпечення Motorola включає систему Gemini Intelligence та функцію Motorola Qira. Остання допомагає користувачам знаходити та відновлювати інформацію з різних додатків (для роботи потрібні обліковий запис Motorola або Lenovo та щонайменше 12 ГБ оперативної пам’яті).

OnePlus 16 працює під управлінням оболонки ColorOS 17 із функціями штучного інтелекту від OPPO. Смартфон може підключатися до комп’ютерів на базі macOS і Windows, приймати дзвінки з iPhone, а також синхронізуватися з годинниками Apple Watch.

Ціна та доступність

Смартфон OnePlus 16 Фото: Скриншот

Вартість Motorola Signature 27 становить 1599 доларів у США та 1899 євро в Європі. Втім, деякі роздрібні мережі та партнери в низці країн запропонують цей пристрій за нижчою ціною — 1399 євро. Продажі розпочнуться 16 листопада в Європі, на Близькому Сході та в Африці.

Що стосується OnePlus 16, то в Китаї він надійшов у продаж 31 жовтня за ціною від 5999 юанів (близько 900 доларів). Компанія OnePlus поки що не оголосила ані вартість для міжнародного ринку, ані дату початку продажів за кордоном. Для покупців за межами Китаю єдиний реальний спосіб придбати цей смартфон — замовити його з-за кордону.

Який смартфон кращий?

Motorola Signature 27 видається кращим вибором, якщо для вас важливі тривала програмна підтримка та 200-мегапіксельна перископічна камера. Також варто звернути увагу на дисплей типу "tandem OLED" та високий рівень міцності пристрою.

OnePlus 16 виграє за своїми технічними характеристиками, якщо пріоритетом є ємність акумулятора, швидкість заряджання та продуктивність у іграх. Акумулятор на 9000 мА·год і дисплей із частотою оновлення 165 Гц забезпечують смартфону очевидні апаратні переваги. Однак головною проблемою залишається доступність: для покупців за межами Китаю досі немає жодної інформації про можливий вихід пристрою на міжнародний ринок.

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