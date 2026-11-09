iPhone 18 удивит более емкой батареей, чем в Pro-версии: детали от инсайдера

Будущий iPhone 18 получит аккумулятор емкостью 4430 мАч. Это не только заметно больше батареи предшественника, но и превосходит показатель флагманского iPhone 18 Pro.

Подробности об оснащении и стоимости будущей новинки раскрыл инсайдер Санджу Чоудхари, пишет Gadgets360.

Батарея больше, чем у Pro-версии

По данным утечки, емкость аккумулятора базового iPhone 18 составит 4430 мАч. Для сравнения, прошлогодний iPhone 17 оснащался элементом на 3692 мАч, а старший iPhone 18 Pro получил батарею на 4056 мАч. В результате стандартная модель может обойти Pro-версию по времени работы.

Мощность проводной зарядки вырастет до 40 Вт, а беспроводная MagSafe сохранит 25 Вт. Корпус защитят от воды и пыли по стандарту IP68.

Экран 120 Гц, чип A20 и рост цены

Телефон сохранит 6,3-дюймовый дисплей ProMotion с адаптивной частотой 120 Гц, разрешением 2622x1206 точек и антибликовым слоем.

Видео дня

Внутри установят процессор Apple A20, выполненный по 2-нм техпроцессу. Объем оперативной памяти вырастет с 8 до 9 ГБ. Вместо модема Qualcomm в аппарат встроят фирменный сотовый чип Apple C2. Набор камер останется прежним: основной модуль на 48 Мп (сенсор 1/1.56 дюйма), ультраширик на 48 Мп и селфи-камера на 18 Мп.

Инсайдер утверждает, что стартовая цена iPhone 18 поднимется до 999 долларов (iPhone 17 на старте стоил от 799 долларов). Официальный релиз смартфона вместе с более доступным iPhone 18e ожидается в 2027 году.

iPhone 18 Pro Max (иллюстративное фото) Фото: gsmarena.com

Что это значит на практике: дополнение автора

Несмотря на предполагаемый прирост, нельзя сказать, что по сравнению с конкурентами у iPhone 18 будет исключительная емкость. Для сравнения, Samsung Galaxy S26 аналогичного размера оснащается батареей на 4300 мАч.

И тем не менее в контексте устройств Apple это очень существенный апгрейд. На первый взгляд может показаться, что компания отстала от китайских брендов по части аккумуляторных инноваций. Те уже давно ставят батареи по 6300 мАч и выше в компактные флагманы благодаря кремний-углеродной технологии.

Но в действительности, исторически подтверждалось то, что благодаря оптимизации и энергоэффективному железу iPhone работают гораздо дольше, чем может показаться на первый взгляд, исходя из одной лишь емкости АКБ на бумаге. Так что есть вероятнось, что базовая модель 18-й линейки приблизится к iPhone 18 Pro Max по показателям автономности.

Да и в целом для любителей базовых моделей Apple это отличная новость. Раньше ради наилучшего аккумулятора приходилось переплачивать именно за Pro Max версию, и не всем подходит 6.9-дюймовый большой дисплей. Но теперь разрыв между итерациями айфонов наверняка сократится.

Также Фокус писал про тестовые селфи на iPhone Duo. Выяснилось, насколько хороша (или плоха) фронтальная камера под дисплеем.