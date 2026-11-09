iPhone 18 здивує більш ємною батареєю, ніж у Pro-версії: деталі від інсайдера

Майбутній iPhone 18 отримає акумулятор ємністю 4430 мАг. Це не лише помітно більше батареї попередника, а й перевершує показник флагманського iPhone 18 Pro.

Подробиці про оснащення та вартість майбутньої новинки розкрив інсайдер Санджу Чоудхарі, пише Gadgets360.

Батарея більше, ніж у Pro-версії

За даними витоку, ємність акумулятора базового iPhone 18 складе 4430 мАг. Для порівняння, торішній iPhone 17 оснащувався елементом на 3692 мАг, а старший iPhone 18 Pro отримав батарею на 4056 мАг. В результаті стандартна модель може оминути Pro-версію за часом роботи.

Потужність провідної зарядки зросте до 40 Вт, а бездротова MagSafe збереже 25 Вт. Корпус захистять від води та пилу за стандартом IP68.

Екран 120 Гц, чіп A20 та зростання ціни

Телефон збереже 6,3-дюймовий дисплей ProMotion з адаптивною частотою 120 Гц, роздільною здатністю 2622x1206 пікселів і антивідблисковим шаром.

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Усередині встановлять процесор Apple A20, виконаний по 2-нм техпроцесу. Об'єм оперативної пам'яті зросте з 8 до 9 ГБ. Замість модему Qualcomm в апарат вбудують фірмовий чіп стіп Apple C2. Набір камер залишиться тим самим: основний модуль на 48 Мп (сенсор 1/1.56 дюйма), ультраширик на 48 Мп та селфі-камера на 18 Мп.

Інсайдер стверджує, що стартова ціна iPhone 18 підніметься до 999 доларів (iPhone 17 на старті коштував від 799 доларів). Офіційний реліз смартфона разом із більш доступним iPhone 18e очікується у 2027 році.

iPhone 18 Pro Max (ілюстративне фото) Фото: gsmarena.com

Що це означає на практиці: доповнення автора

Незважаючи на передбачуваний приріст, не можна сказати, що в порівнянні з конкурентами iPhone 18 буде виняткова ємність. Для порівняння, Samsung Galaxy S26 аналогічного розміру оснащується батареєю на 4300 мАг.

Проте в контексті пристроїв Apple це дуже суттєвий апгрейд. На перший погляд може здатися, що компанія відстала від китайських брендів щодо акумуляторних інновацій. Ті вже давно ставлять батареї по 6300 мАг і вище компактні флагмани завдяки кремній-вуглецевої технології.

Але насправді історично підтверджувалося те, що завдяки оптимізації та енергоефективному залізу iPhone працюють набагато довше, ніж може здатися на перший погляд, виходячи з однієї лише ємності АКБ на папері. Отже, ймовірно, що базова модель 18-ї лінійки наблизиться до iPhone 18 Pro Max за показниками автономності.

Та й загалом для любителів базових моделей Apple це чудова новина. Раніше заради найкращого акумулятора доводилося переплачувати саме за Pro Max версію, і не всім підходить великий 6.9-дюймовий дисплей. Але тепер розрив між ітераціями айфонів, напевно, скоротиться.

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