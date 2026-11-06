Тестовые селфи на iPhone Duo: насколько хороша фронтальная камера под дисплеем (фото)

Складной флагман Apple iPhone Duo предлагает целых две фронтальные камеры, возможности которых существенно различаются.

Apple iPhone Duo оснащнн фронтальной камерой Center Stage на внешнем экране и объективом FaceTime, скрытым под внутренним откидным дисплеем. Возможности этих камер опробовал эксперт портала PhoneArena Виктор Христов.

Камера Center Stage делает качественные фото, хотя и уступает по разрешению iPhone 18 Pro. В ней используется квадратный сенсор, поэтому вы можете переключаться между горизонтальными и вертикальными селфи, практически не поворачивая сам телефон.

Фото, снятое на встроенную камеру iPhone Duo Фото: PhoneArena Фото, снятое внешней камерой iPhone Duo Фото: PhoneArena

В свою очередь фронтальная камера FaceTime расположена под стеклом и матовым слоем экрана, поэтому селфи получаются более размытыми. Тестовые фотографии демонстрируют худшую детализацию даже при хорошем освещении на улице.

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Фото, снятое на встроенную камеру iPhone Duo Фото: PhoneArena Фото, снятое внешней камерой iPhone Duo Фото: PhoneArena

В помещении при слабом освещении внутренняя камера iPhone Duo дает еще больше шума. Кроме того, эксперт пожаловался, что делать селфи с открытым телефоном довольно неудобно.

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В итоге Христов отметил, что дополнительная фронтальная камера на внутреннем дисплее iPhone Duo является приятным бонусому для тех, кто часто совершает видеозвонки, однако от нее не стоит ждать первоклассных селфи.

Напомним, что новый флагман Motorola Signature 27 превзошёл iPhone 18 Pro в тесте камеры.

Фокус также сообщал, что смартфоны Honor 700 позволят делать селфи на основную камеру.