Тестові селфі на iPhone Duo: чи хороша фронтальна камера під дисплеєм (фото)

Складаний флагман Apple iPhone Duo пропонує цілих дві фронтальні камери, можливості яких суттєво відрізняються.

Apple iPhone Duo оснащений фронтальною камерою Center Stage на зовнішньому екрані та об’єктивом FaceTime, прихованим під внутрішнім розкладним дисплеєм. Можливості цих камер випробував експерт порталу PhoneArena Віктор Христов.

Камера Center Stage робить якісні фото, хоча й поступається за роздільною здатністю iPhone 18 Pro. Вона використовує квадратний сенсор, тому ви можете перемикатися між горизонтальними та вертикальними селфі, фактично не обертаючи сам телефон.

Фото на внутрішню камеру iPhone Duo Фото: PhoneArena Фото на зовнішню камеру iPhone Duo Фото: PhoneArena

Своєю чергою фронтальна камера FaceTime розташована під склом і матовим шаром екрану, тож робить більш туманні селфі. Тестові фото демонструють гіршу деталізацію навіть при хорошому освітленні на вулиці.

Видео дня

Фото на внутрішню камеру iPhone Duo Фото: PhoneArena Фото на зовнішню камеру iPhone Duo Фото: PhoneArena

У приміщенні, за слабкого освітлення, внутрішня камера iPhone Duo видає ще більше шуму. Окрім того, експерт поскаржився, що робити селфі з відкритим телефоном доволі незручно.

Опитування Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції? Опитування відкрите до Смартфони, планшети, смартгодинники Ноутбуки та маршрутизатори Побутову техніку (холодильник, мікрохвильову піч, чайник) Освітлювальні прилади Інше Голосувати

У підсумку Христов зазначив, що додаткова фронтальна камера на внутрішньому дисплеї iPhone Duo є приємним бонусом для тих, хто часто здійснює відеодзвінки, проте від неї не варто чекати першокласних селфі.

Нагадаємо, новий флагман Motorola Signature 27 перевершив iPhone 18 Pro у тесті камери.

Фокус також повідомляв, що смартфони Honor 700 дозволять робити селфі на основну камеру.