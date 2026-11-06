Новий Android-флагман обійшов iPhone 18 Pro у тесті камери: про яку модель йдеться (фото)

Камера нещодавно випущеного смартфона Motorola Signature 27 опинилась серед лідерів світового рейтингу DXOMARK.

Незалежна французька лабораторія DXOMARK стверджує, що Motorola Signature 27 трохи випереджає за можливостями камери Apple iPhone 18 Pro, поступаючись лише флагману Huawei Pura 80 Ultra. На це звернув увагу портал Gizmochina.

У тесті якості зображення Motorola Signature 27 набрав 173 бали, тоді як iPhone 18 Pro отримав 172 бали. Своєю чергою Huawei Pura 80 Ultra очолив рейтинг з результатом 175 балів. Свого часу оригінальний Motorola Signature набрав 164 бали в тому ж бенчмарку.

Motorola Signature 27 Фото: Скриншот

Експерти DXOMARK описують Motorola Signature 27 як добре збалансований телефон, який особливо добре справляється з портретною зйомкою. Камера порадувала природними відтінками шкіри, точною експозицією та великою кількістю деталей. На групових знімках люди у потрапляють у фокус, навіть коли стоять на різній відстані від телефона.

Видео дня

Ще однією сильною стороною Motorola Signature 27 став телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом. Він робить чудові фото крупним планом, а якість залишається хорошою приблизно до 6-кратного збільшення. Відео також можуть похвалитися точною експозицією та природніми кольорами.

iPhone 18 Pro Фото: hna.de

Водночас DXOMARK зазначає, що в темних сценах можливі зміщення кольорів і зниження деталізації окремих частин зображення. Об'єкти, що швидко рухаються, також можуть виглядати розмитими, тому зняти рухомий об'єкт може бути нелегко. Ці проблеми поширюються і на відео.

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Попри згадані нюанси, Motorola Signature 27 все ще демонструє кращі можливості для фотозйомки, ніж iPhone 18 Pro, та лише на два бали відстає від камерофона Huawei Pura 80 Ultra.

Нагадаємо, Oppo офіційно підтвердила дату випуску середньобюджетної серії Reno 17.

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