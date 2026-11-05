Нові Android-смартфони з АКБ до 8000 мАг та середніми цінами: розкрито дату виходу Oppo Reno 17 (фото)

Компанія Oppo офіційно підтвердила, що серія середньобюджетних смартфонів Reno 17 буде запущена 9 листопада 2026 року.

Компанія вже розпочала сліпі попередні замовлення на Oppo Reno 17 та Oppo Reno 17 Pro в Китаї. У магазинах новинки з’являться вже за кілька днів, повідомила Oppo у своєму блозі на Weibo.

За даними GSMArena, Reno 17 отримає акумулятор ємністю 8000 мАг, тоді як менший Reno17 Pro отримає батарею на 7200 мАг.

Oppo Reno 17 та Reno 17 Pro Фото: gsmarena.com

Інсайдери стверджують, що обидва пристрої матимуть 200-мегапіксельну камеру на задній панелі. Також повідомляється, що Oppo змінила дизайн смартфонів, зробивши їх сумісними з телеконвертером Hasselblad.

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Хоча наразі підтверджено лише дату виходу Oppo Reno 17 в Китаї, експерти очікують глобальний запуск серії до святкового сезону 2026 року.

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Нагадаємо, Xiaomi може оснастити свій сублагманський смартфон Redmi Turbo 6 Max акумулятором ємністю понад 10 000 мАг.

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