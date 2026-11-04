Забудьте про iPhone 18 Pro Max: експерт порадив Android-смартфон з кращою камерою (фото)

Apple оснастила iPhone 18 Pro Max першокласною системою камер, проте Oppo Find X10 Pro Max перевершує його в кількох ключових областях завдяки великим сенсорам та додатковим аксесуарам.

Оглядач гаджетів Джон Веласко тестував камеру Oppo Find X10 Pro Max протягом останнього місяця, після чого виділив її ключові переваги.

Потрійна камера на 200 МП

Oppo Find X10 Pro Max Фото: Tom's Guide

Oppo Find X10 Pro Max став першим смартфоном з трьома об’єктивами по 200 МП. Проте Веласко зазначає, що якість фото залежить не лише від кількості мегапікселів. Неабияке значення мають розміри сенсора та діафрагма, над якими Oppo теж добре попрацювала.

Основна 200-мегапіксельна камера оснащена великим сенсором 1/1,3 дюйма, широкою діафрагмою f/1,5 та оптичною стабілізацією зображення. Також варто відзначити солідний 200-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом, сенсором 1/1,56 дюйма та діафрагмою f/2,1.

Видео дня

За словами експерта, саме телеоб'єктив має вирішальне значення, адже завдяки кадруванню сенсора та алгоритмам обробки Oppo він забезпечує приголомшливий 120-кратний цифровий зум. Таким чином він легко перевершує 40-кратний зум iPhone 18 Pro Max, даючи втричі більший масштаб.

Фото при слабкому освітленні

Фото на Oppo Find X10 Pro Max вночі Фото на Oppo Find X10 Pro Max вночі Фото на Oppo Find X10 Pro Max вночі Фото на Oppo Find X10 Pro Max вночі

Великий сенсор дозволяє основній камері Oppo Find X10 Pro Max поглинати величезну кількість світла, не покладаючись на агресивну ШІ-обробку. Окрім того, режим Master дозволяє вручну налаштувати параметри експозиції на свій смак.

Фото заходу сонця, зроблене Веласко на пляжі, показує, що Oppo Find X10 Pro Max дуже добре справляється з різким контрастом освітлення. Інші знімки також демонструють, що камера вловлює величезну кількість зірок.

Зум

Можливості зуму Oppo Find X10 Pro Max Можливості зуму Oppo Find X10 Pro Max Можливості зуму Oppo Find X10 Pro Max Можливості зуму Oppo Find X10 Pro Max

Перископічна камера Oppo Find X10 Pro Max пропонує вражаюче 120-кратне збільшення. Хоча на більших фокусних відстанях помітно обробку, це все ще один з найкращих смартфонів для зйомки віддалених об’єктів.

Телеоб'єктив Hasselblad

Телеоб'єктив Hasselblad Фото: Tom's Guide

Однією з особливостей Oppo Find X10 Pro Max стала підтримка комплекту додаткового телеоб'єктива Hasselblad. Він забезпечує автентичне 10-кратне оптичне збільшення, чітке кадрування та стабілізовані знімки з великої відстані, що наближає смартфон до професійних камер за якістю фотозйомки.

Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max

Нагадаємо, Xiaomi може оснастити смартфон Redmi Turbo 6 Max акумулятором ємністю понад 10 000 мАг.

Фокус також повідомляв, що експерт протестував новий ігровий флагман RedMagic 12 Pro на продуктивність.