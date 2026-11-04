Забудьте об iPhone 18 Pro Max: эксперт посоветовал Android-смартфон с лучшей камерой (фото)

Apple оснастила iPhone 18 Pro Max первоклассной камерной системой, однако Oppo Find X10 Pro Max превосходит его в нескольких ключевых аспектах благодаря большим сенсорам и дополнительным аксессуарам.

Обозреватель гаджетов Джон Веласко тестировал камеру Oppo Find X10 Pro Max в течение последнего месяца, после чего выделил ее ключевые преимущества.

Тройная камера на 200 МП

Oppo Find X10 Pro Max Фото: Tom's Guide

Oppo Find X10 Pro Max стал первым смартфоном с тремя объективами по 200 МП. Однако Веласко отмечает, что качество фотографий зависит не только от количества мегапикселей. Немаловажное значение имеют размеры сенсора и диафрагма, над которыми Oppo тоже хорошо поработала.

Основная 200-мегапиксельная камера оснащена большим сенсором размером 1/1,3 дюйма, широкой диафрагмой f/1,5 и оптической стабилизацией изображения. Также стоит отметить внушительный 200-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, сенсором размером 1/1,56 дюйма и диафрагмой f/2,1.

Видео дня

По словам эксперта, именно телеобъектив играет решающую роль, ведь благодаря кадрированию сенсора и алгоритмам обработки Oppo он обеспечивает потрясающий 120-кратный цифровой зум. Таким образом, он легко превосходит 40-кратный зум iPhone 18 Pro Max, обеспечивая в три раза больший масштаб.

Фото при слабом освещении

Фото, сделанное на Oppo Find X10 Pro Max ночью Фото, сделанное на Oppo Find X10 Pro Max ночью Фото, сделанное на Oppo Find X10 Pro Max ночью Фото, сделанное на Oppo Find X10 Pro Max ночью

Большой сенсор позволяет основной камере Oppo Find X10 Pro Max улавливать огромное количество света, не прибегая к агрессивной обработке с помощью ИИ. Кроме того, режим Master позволяет вручную настроить параметры экспозиции по своему усмотрению.

Фото заката, сделанное Веласко на пляже, показывает, что Oppo Find X10 Pro Max очень хорошо справляется с резким контрастом освещения. Другие снимки также демонстрируют, что камера фиксирует огромное количество звёзд.

Зум

Возможности зума Oppo Find X10 Pro Max Возможности зума Oppo Find X10 Pro Max Возможности зума Oppo Find X10 Pro Max Возможности зума Oppo Find X10 Pro Max

Перископическая камера Oppo Find X10 Pro Max обеспечивает впечатляющее 120-кратное увеличение. Хотя при больших фокусных расстояниях заметна обработка изображения, это по-прежнему один из лучших смартфонов для съемки удаленных объектов.

Телеобъектив Hasselblad

Телеобъектив Hasselblad Фото: Tom's Guide

Одной из особенностей Oppo Find X10 Pro Max стала поддержка комплекта дополнительного телеобъектива Hasselblad. Он обеспечивает аутентичное 10-кратное оптическое увеличение, четкое кадрирование и стабилизированные снимки с большого расстояния, что приближает смартфон к профессиональным камерам по качеству фотосъемки.

Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max

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