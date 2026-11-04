Забудьте об iPhone 18 Pro Max: эксперт посоветовал Android-смартфон с лучшей камерой (фото)
Apple оснастила iPhone 18 Pro Max первоклассной камерной системой, однако Oppo Find X10 Pro Max превосходит его в нескольких ключевых аспектах благодаря большим сенсорам и дополнительным аксессуарам.
Обозреватель гаджетов Джон Веласко тестировал камеру Oppo Find X10 Pro Max в течение последнего месяца, после чего выделил ее ключевые преимущества.
Тройная камера на 200 МП
Oppo Find X10 Pro Max стал первым смартфоном с тремя объективами по 200 МП. Однако Веласко отмечает, что качество фотографий зависит не только от количества мегапикселей. Немаловажное значение имеют размеры сенсора и диафрагма, над которыми Oppo тоже хорошо поработала.
Основная 200-мегапиксельная камера оснащена большим сенсором размером 1/1,3 дюйма, широкой диафрагмой f/1,5 и оптической стабилизацией изображения. Также стоит отметить внушительный 200-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, сенсором размером 1/1,56 дюйма и диафрагмой f/2,1.
По словам эксперта, именно телеобъектив играет решающую роль, ведь благодаря кадрированию сенсора и алгоритмам обработки Oppo он обеспечивает потрясающий 120-кратный цифровой зум. Таким образом, он легко превосходит 40-кратный зум iPhone 18 Pro Max, обеспечивая в три раза больший масштаб.
Фото при слабом освещении
Большой сенсор позволяет основной камере Oppo Find X10 Pro Max улавливать огромное количество света, не прибегая к агрессивной обработке с помощью ИИ. Кроме того, режим Master позволяет вручную настроить параметры экспозиции по своему усмотрению.
Фото заката, сделанное Веласко на пляже, показывает, что Oppo Find X10 Pro Max очень хорошо справляется с резким контрастом освещения. Другие снимки также демонстрируют, что камера фиксирует огромное количество звёзд.
Зум
Перископическая камера Oppo Find X10 Pro Max обеспечивает впечатляющее 120-кратное увеличение. Хотя при больших фокусных расстояниях заметна обработка изображения, это по-прежнему один из лучших смартфонов для съемки удаленных объектов.
Телеобъектив Hasselblad
Одной из особенностей Oppo Find X10 Pro Max стала поддержка комплекта дополнительного телеобъектива Hasselblad. Он обеспечивает аутентичное 10-кратное оптическое увеличение, четкое кадрирование и стабилизированные снимки с большого расстояния, что приближает смартфон к профессиональным камерам по качеству фотосъемки.
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