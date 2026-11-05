Новые Android-смартфоны с АКБ до 8000 мАч и средними ценами: раскрыта дата выхода Oppo Reno 17 (фото)

Компания Oppo официально подтвердила, что серия смартфонов среднего ценового сегмента Reno 17 будет представлена 9 ноября 2026 года.

Компания уже начала принимать предварительные заказы вслепую на Oppo Reno 17 и Oppo Reno 17 Pro в Китае. В магазинах новинки появятся уже через несколько дней, сообщила Oppo в своем блоге на Weibo.

По данным GSMArena, Reno 17 будет оснащен аккумулятором емкостью 8000 мАч, тогда как более компактная модель Reno 17 Pro получит аккумулятор емкостью 7200 мАч.

Oppo Reno 17 и Reno 17 Pro Фото: gsmarena.com

Инсайдеры утверждают, что оба устройства будут оснащены 200-мегапиксельной камерой на задней панели. Также сообщается, что Oppo изменила дизайн смартфонов, сделав их совместимыми с телеконвертером Hasselblad.

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Хотя на данный момент подтверждена лишь дата выхода Oppo Reno 17 в Китае, эксперты ожидают глобального запуска серии к праздничному сезону 2026 года.

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Напомним, что Xiaomi может оснастить свой смартфон среднего класса Redmi Turbo 6 Max аккумулятором емкостью более 10 000 мАч.

Фокус также сообщал, что Oppo Find X10 Pro Max превзошёл iPhone 18 Pro Max по возможностям основной камеры.