Новый Android-флагман обошел iPhone 18 Pro в тесте камеры: о какой модели идет речь (фото)

Камера недавно выпущенного смартфона Motorola Signature 27 вошла в число лидеров мирового рейтинга DXOMARK.

Независимая французская лаборатория DXOMARK утверждает, что Motorola Signature 27 немного превосходит по возможностям камеры Apple iPhone 18 Pro, уступая лишь флагману Huawei Pura 80 Ultra. На это обратил внимание портал Gizmochina.

В тесте качества изображения Motorola Signature 27 набрал 173 балла, тогда как iPhone 18 Pro получил 172 балла. В свою очередь, Huawei Pura 80 Ultra возглавил рейтинг с результатом 175 баллов. В свое время оригинальная Motorola Signature набрала 164 балла в том же бенчмарке.

Motorola Signature 27 Фото: Скриншот

Эксперты DXOMARK описывают Motorola Signature 27 как хорошо сбалансированный телефон, который особенно хорошо справляется с портретной съемкой. Камера порадовала естественными оттенками кожи, точной экспозицией и большим количеством деталей. На групповых снимках люди попадают в фокус, даже когда стоят на разном расстоянии от телефона.

Видео дня

Еще одним преимуществом Motorola Signature 27 стал телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Он позволяет делать великолепные крупноплановые снимки, а качество остается хорошим примерно до 6-кратного увеличения. Видео также отличаются точной экспозицией и естественной цветопередачей.

iPhone 18 Pro Фото: hna.de

В то же время DXOMARK отмечает, что в темных сценах возможны цветовые искажения и снижение детализации отдельных частей изображения. Быстро движущиеся объекты также могут выглядеть размытыми, поэтому снять движущийся объект может быть непросто. Эти проблемы характерны и для видео.

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Несмотря на упомянутые нюансы, Motorola Signature 27 по-прежнему демонстрирует лучшие возможности для фотосъемки, чем iPhone 18 Pro, и отстает от камерофона Huawei Pura 80 Ultra всего на два балла.

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