Android-смартфони, ідеальні для селфі: Honor вперше показала нові флагмани (фото)

Компанія Honor офіційно розкрила варіанти кольорів та конфігурації пам'яті своєї майбутньої серії смартфонів 700.

Лінійка включає моделі Honor 700, Honor 700 Pro та Honor 700S. Зображення новинок вже з’явились на офіційному сайті Honor у Китаї.

Рендери демонструють, що Honor 700, Honor 700 Pro та Honor 700S мають квадратний задній дисплей, розташований всередині модуля основної камери. Це корисна опція для тих, хто хоче отримувати якісніші селфі.

Honor 700 та Honor 700 Pro Фото: Honor

Компанія підтвердила, що всі три моделі серії Honor 700 будуть продаватися у кольорах Blue Tone, Cold White, Clear Sky та Pink Mist. Вони також мають схожий дизайн передньої панелі з тонкими рамками та круглим вирізом для фронтальної камери.

Конфігурації пам’яті:

Honor 700 — 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 256 ГБ та 16 ГБ + 512 ГБ;

Honor 700 Pro — 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ та 16 ГБ + 512 ГБ;

Honor 700S — 12 ГБ + 256 ГБ та 12 ГБ + 512 ГБ.

Видео дня

Офіційна презентація серії Honor 700 в Китаї запланована на листопад 2026 року, однак точна дата поки не розголошується.

Honor 700 Pro Фото: Honor

Нагадаємо, флагман Motorola Signature 27 тепер офіційно представлений на глобальному ринку.

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