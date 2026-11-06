Android-смартфоны, идеальные для селфи: Honor впервые показала новые флагманы (фото)
Компания Honor официально представила цветовые варианты и конфигурации памяти своей будущей серии смартфонов 700.
Линейка включает модели Honor 700, Honor 700 Pro и Honor 700S. Фотографии новинок уже появились на официальном сайте Honor в Китае.
Рендеры показывают, что Honor 700, Honor 700 Pro и Honor 700S оснащены квадратным задним дисплеем, расположенным внутри модуля основной камеры. Это полезная функция для тех, кто хочет делать более качественные селфи.
Компания подтвердила, что все три модели серии Honor 700 будут продаваться в цветах Blue Tone, Cold White, Clear Sky и Pink Mist. У них также одинаковый дизайн передней панели с тонкими рамками и круглым вырезом для фронтальной камеры.
Конфигурации памяти:
- Honor 700 — 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 256 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ;
- Honor 700 Pro — 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ;
- Honor 700S — 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.
Официальная презентация серии Honor 700 в Китае запланирована на ноябрь 2026 года, однако точная дата пока не разглашается.
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