Android-смартфоны, идеальные для селфи: Honor впервые показала новые флагманы (фото)

Компания Honor официально представила цветовые варианты и конфигурации памяти своей будущей серии смартфонов 700.

Линейка включает модели Honor 700, Honor 700 Pro и Honor 700S. Фотографии новинок уже появились на официальном сайте Honor в Китае.

Рендеры показывают, что Honor 700, Honor 700 Pro и Honor 700S оснащены квадратным задним дисплеем, расположенным внутри модуля основной камеры. Это полезная функция для тех, кто хочет делать более качественные селфи.

Honor 700 и Honor 700 Pro Фото: Honor

Компания подтвердила, что все три модели серии Honor 700 будут продаваться в цветах Blue Tone, Cold White, Clear Sky и Pink Mist. У них также одинаковый дизайн передней панели с тонкими рамками и круглым вырезом для фронтальной камеры.

Конфигурации памяти:

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Honor 700 — 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 256 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ;

Honor 700 Pro — 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ;

Honor 700S — 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.

Официальная презентация серии Honor 700 в Китае запланирована на ноябрь 2026 года, однако точная дата пока не разглашается.

Honor 700 Pro Фото: Honor

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