Одна из лучших зарядных станций Bluetti: какая модель признана надежным выбором в 2026 (фото)

Bluetti AC50P — практичный выбор среднего уровня. С мощностью 700 Вт и батареей LiFePO4 емкостью 504 Вт·ч. модель поможет запитать домашнее рабочее место и многие приборы во время отключений света.

Фокус изучил технические параметры устройства и собрал отзывы украинских покупателей о реальной работе прибора при блэкаутах.

Возможности и направленность Bluetti AC50P

Инвертор AC50P выдает 700 Вт чистой синусоиды. Это позволяет в том числе питать системный блок компьютера, телевизор или циркуляционный насос отопления. Для техники с простыми ТЭНами предусмотрен режим Power Lifting: при его включении через приложение автоматика выдерживает кратковременные нагрузки до 1200 Вт.

Батарея емкостью 504 Вт·ч сохраняет более 80% емкости после 3000 циклов перезарядки. Блок питания встроен прямо в корпус, а от обычной розетки станция набирает 80% заряда за 50 минут и 100% за полтора часа. При необходимости автономность расширяется подключением внешнего батарейного модуля Bluetti B80P на 806 Вт·ч.

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Зарядная станция Bluetti AC50P Фото: Facebook

Технические характеристики Bluetti AC50P:

Емкость аккумулятора: 504 Вт·ч (тип LiFePO4, от 3000 циклов до 80% остатка);

Номинальная мощность инвертора: 700 Вт (пиковая — 1200 Вт);

Выходной сигнал: чистая синусоида (230 В);

Разъемы на корпусе: 1 розетка 230 В, 2 порта USB-C (по 65 Вт), 1 порт USB-A (15 Вт), автоприкуриватель 12 В / 10 А, площадка беспроводной зарядки Qi (15 Вт);

Время зарядки от сети: 1,5 часа (вход до 600 Вт);

Зарядка от солнца: порт DC мощностью до 200 Вт;

Оснащение: режим ИБП, управление по Wi-Fi и Bluetooth через приложение Bluetti;

Размеры и вес: 280 x 200 x 220 мм; 6,9 кг;

Гарантия: 5 лет.

На бумаге видны два главных недостатка: порты USB-C на 65 Вт не позволят запитать мощные игровые ноутбуки, а розеток могло быть больше, чем одна.

Цена в Украине:

Bluetti AC50P (700 Вт / 504 Вт·ч) — 19 449 грн.

Bluetti AC50P: передняя панель Фото: Bluetti

Что говорят в отзывах

Покупатели в Украине проверили модель в быту и делятся следующими отзывами:

Время работы техники: Офисный ноутбук работает от станции от 15 до 20 часов, а стационарный ПК держится около 3-4 часов. Телевизор за три часа просмотра разряжает батарею примерно на 80%, а холодильник проработал 4 часа, забрав при этом около половины емкости аккумулятора.

Офисный ноутбук работает от станции от 15 до 20 часов, а стационарный ПК держится около 3-4 часов. Телевизор за три часа просмотра разряжает батарею примерно на 80%, а холодильник проработал 4 часа, забрав при этом около половины емкости аккумулятора. Специфика пусковых токов: Некоторые владельцы сталкиваются с отключением станции при попытке включить мощный фен или старый холодильник. Пользователи в комментариях напоминают: номинал инвертора ограничен 700 Вт, а программный режим Power Lifting спасает только нагревательные приборы до 1200 Вт, но не тяжелые компрессоры с высокими пусковыми бросками.

Некоторые владельцы сталкиваются с отключением станции при попытке включить мощный фен или старый холодильник. Пользователи в комментариях напоминают: номинал инвертора ограничен 700 Вт, а программный режим Power Lifting спасает только нагревательные приборы до 1200 Вт, но не тяжелые компрессоры с высокими пусковыми бросками. Шум кулера: Вентилятор охлаждения автоматически включается при нагрузке свыше 70 Вт, а также работает во время зарядки аккумулятора даже в тихом профиле. Звук ровный, но в ночной тишине спальни кулер отчетливо слышен.\

Преимущества:

Номинальная мощность 700 Вт с режимом Power Lifting до 1200 Вт;

Быстрая зарядка от розетки за 1,5 часа без внешнего адаптера;

Два порта Type-C по 65 Вт и беспроводная зарядка Qi на верхней крышке;

Батарея LiFePO4 с официальной гарантией 5 лет;

Поддержка дополнительного аккумуляторного блока B80P;

Вес менее 7 кг и удобная ручка для переноски.

Недостатки:

Всего одна розетка переменного тока на корпусе;

Порты USB-C по 65 Вт (могли быть 100 Вт).

Станция не заряжается при просадках напряжения в сети ниже 190 В;

Вентилятор запускается при нагрузке более 70 Вт;

В комплекте отсутствует инструкция на украинском языке.

Также Фокус писал, что есть недооцененная зарядная станция на 800 Вт, которая продается по отличной цене прямо сейчас. Oukitel P800E предлагает редкое для сегмента до 17 000 гривен сочетание инвертора на 800 Вт и батареи LiFePO4 емкостью 512 Вт·ч.