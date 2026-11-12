Недооцененная зарядная станция на 800 Вт: названа модель с отличной ценой в ноябре 2026 года

Oukitel P800E предлагает редкое для сегмента до 17 000 гривен сочетание инвертора на 800 Вт и батареи LiFePO4 емкостью 512 Вт·ч.

Фокус разобрал возможности этой модели среднего класса и изучил отзывы владельцев, испытавших электростанцию во время веерных отключений.

В чем специфика Oukitel P800E

Большинство доступных моделей за эти деньги ограничены планкой в 300-500 Вт, чего хватает только для маломощной техники. 800 Вт номинала с чистой синусоидой позволяют питать не только ноутбук, но и микроволновку, и многие холодильники. Масса при этом осталась умеренной — 6,2 кг, станцию легко переносить за ручку.

Батарея емкостью 512 Вт·ч выполнена из ячеек LiFePO4 автомобильного класса с ресурсом более 4000 циклов (до 10 лет службы). Важный плюс устройства — скорость восполнения энергии: от обычной розетки блок мощностью 500 Вт заряжает станцию с нуля до 100% за 55 минут. Режим бесперебойника (ИБП) поддерживает работу компьютеров и роутеров при резком отключении света.

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OUKITEL P800E Фото: rozetka.com.ua

Технические характеристики Oukitel P800E:

Емкость аккумулятора: 512 Вт·ч (тип LiFePO4, более 4000 циклов до 80% остатка);

Номинальная мощность инвертора: 800 Вт (чистая синусоида);

Разъемы на корпусе: 1 розетка 220-240 В, 1 порт USB-C (Power Delivery до 100 Вт), 1 порт USB-A QC 3.0 (18 Вт), 2 порта USB-A (по 12 Вт), 2 выхода DC5521 (12 В / 3 А), автоприкуриватель 12 В / 10 А;

Время зарядки от сети: 55 минут (сетевой вход до 500 Вт);

Зарядка от солнечных батарей: разъем XT60 мощностью до 200 Вт (до 2,75 часа);

Размеры и вес: 293 × 178 × 205 мм; 6,2 кг;

Гарантия: 12 месяцев.

Цена в Украине:

Oukitel P800E (800 Вт / 512 Вт·ч) — 16 990 грн.

Oukitel P800 полностью аналогична модели P800E Фото: Oukitel

Опыт владельцев в Украине: тесты и скрытые нюансы

Покупатели проверили станцию в бытовых сценариях и выделили важные моменты:

Тест с холодильником: Аппарат справляется с пусковыми токами инверторных компрессоров. По замеру одной из покупательниц, за 9 часов непрерывной работы двухкамерный агрегат разрядил станцию всего на 44%.

Аппарат справляется с пусковыми токами инверторных компрессоров. По замеру одной из покупательниц, за 9 часов непрерывной работы двухкамерный агрегат разрядил станцию всего на 44%. Кухонная техника и телевизор: Мощности 800 Вт хватает на задачи, которые не тянут 300-ваттные конкуренты от более громких брендов. Телевизор в связке с аудиосистемой JBL Cinema проработал 5 часов. Пользователи также подключали кухонный тостер — на один цикл обжарки уходит около 18% энергии.

Мощности 800 Вт хватает на задачи, которые не тянут 300-ваттные конкуренты от более громких брендов. Телевизор в связке с аудиосистемой JBL Cinema проработал 5 часов. Пользователи также подключали кухонный тостер — на один цикл обжарки уходит около 18% энергии. Капризность к напряжению в сети: Важный нюанс для домов со старой проводкой — станция строго контролирует качество тока. Если в розетке вольтаж проседает ниже 210 В, защитная автоматика отключает зарядку.

Важный нюанс для домов со старой проводкой — станция строго контролирует качество тока. Если в розетке вольтаж проседает ниже 210 В, защитная автоматика отключает зарядку. Звук при работе: Покупатели отмечают шум под нагрузкой и во время быстрой зарядки, приглушить которые нельзя. Так что ночью станция может беспокоить.

В целом же Oukitel P800E — одно из самых выгодных решений сейчас с параметрами 800 Вт/512 Втч.

Также Фокус писал, что новая зарядная станция на 1200 Вт уже в Украине. RZTK Power Station Max ES1200 (2026) мощностью 1200 Вт с аккумулятором LiFePO4 емкостью 1024 Вт·ч конкурирует с популярными решениями от EcoFlow и Bluetti.