Недооцінена зарядна станція на 800 Вт: названо модель із чудовою ціною у листопаді 2026 року

Oukitel P800E пропонує рідкісне для сегмента до 17 000 гривень поєднання інвертора потужністю 800 Вт та акумулятора LiFePO4 ємністю 512 Вт·год.

Фокус проаналізував можливості цієї моделі середнього класу та вивчив відгуки власників, які випробували електростанцію під час планових відключень електроенергії.

У чому полягає особливість Oukitel P800E

Більшість доступних за ці гроші моделей мають обмеження потужності в 300–500 Вт, чого вистачає лише для малопотужної техніки. Номінальна потужність 800 Вт із чистою синусоїдою дозволяє живити не тільки ноутбук, а й мікрохвильовку та багато холодильників. При цьому вага залишилася помірною — 6,2 кг, станцію легко переносити за ручку.

Акумулятор ємністю 512 Вт·год виготовлено з елементів LiFePO4 автомобільного класу з ресурсом понад 4000 циклів (до 10 років експлуатації). Важлива перевага пристрою — швидкість відновлення енергії: від звичайної розетки блок потужністю 500 Вт заряджає станцію з нуля до 100% за 55 хвилин. Режим безперебійного живлення (ДБЖ) забезпечує роботу комп’ютерів і маршрутизаторів у разі раптового відключення електроенергії.

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OUKITEL P800E Фото: rozetka.com.ua

Технічні характеристики Oukitel P800E:

Ємність акумулятора: 512 Вт·год (тип LiFePO4, понад 4000 циклів до 80 % залишкової ємності);

Номінальна потужність інвертора: 800 Вт (чиста синусоїда);

Роз'єми на корпусі: 1 розетка 220–240 В, 1 порт USB-C (Power Delivery до 100 Вт), 1 порт USB-A QC 3.0 (18 Вт), 2 порти USB-A (по 12 Вт), 2 виходи DC5521 (12 В / 3 А), прикурювач 12 В / 10 А;

Час заряджання від мережі: 55 хвилин (мережевий вхід до 500 Вт);

Зарядка від сонячних батарей: роз'єм XT60 потужністю до 200 Вт (до 2,75 години);

Розміри та вага: 293 × 178 × 205 мм; 6,2 кг;

Гарантія: 12 місяців.

Ціна в Україні:

Oukitel P800E (800 Вт / 512 Вт·год) — 16 990 грн.

Oukitel P800 повністю аналогічна моделі P800E Фото: Oukitel

Досвід власників в Україні: тести та приховані нюанси

Покупці випробували станцію в повсякденних ситуаціях і виділили важливі моменти:

Тест із холодильником: Прилад справляється з пусковими струмами інверторних компресорів. За вимірами однієї з покупниць, за 9 годин безперервної роботи двокамерний агрегат розрядив станцію лише на 44%.

Прилад справляється з пусковими струмами інверторних компресорів. За вимірами однієї з покупниць, за 9 годин безперервної роботи двокамерний агрегат розрядив станцію лише на 44%. Кухонна техніка та телевізор: Потужності 800 Вт вистачає для завдань, з якими не справляються 300-ватні конкуренти від більш відомих брендів. Телевізор у поєднанні з аудіосистемою JBL Cinema пропрацював 5 годин. Користувачі також підключали кухонний тостер — на один цикл підсмажування витрачається близько 18% енергії.

Потужності 800 Вт вистачає для завдань, з якими не справляються 300-ватні конкуренти від більш відомих брендів. Телевізор у поєднанні з аудіосистемою JBL Cinema пропрацював 5 годин. Користувачі також підключали кухонний тостер — на один цикл підсмажування витрачається близько 18% енергії. Вибагливість до напруги в мережі: важливий нюанс для будинків зі старою електропроводкою — станція суворо контролює якість струму. Якщо в розетці напруга опускається нижче 210 В, захисна автоматика відключає зарядку.

важливий нюанс для будинків зі старою електропроводкою — станція суворо контролює якість струму. Якщо в розетці напруга опускається нижче 210 В, захисна автоматика відключає зарядку. Шум під час роботи: Покупці відзначають шум під навантаженням і під час швидкої зарядки, приглушити який неможливо. Тож вночі станція може заважати.

Загалом Oukitel P800E — одне з найвигідніших рішень на сьогодні з параметрами 800 Вт/512 Вт·год.

Також Фокус повідомляв, що нова зарядна станція потужністю 1200 Вт уже в Україні. RZTK Power Station Max ES1200 (2026) потужністю 1200 Вт з акумулятором LiFePO4 ємністю 1024 Вт·год конкурує з популярними рішеннями від EcoFlow та Bluetti.