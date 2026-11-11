Нова зарядна станція на 1200 Вт вже в Україні: яка модель вразила своїми характеристиками

В Україні нещодавно розпочався продаж зарядної станції RZTK Power Station Max ES1200 (2026) потужністю 1200 Вт з акумулятором LiFePO4 ємністю 1024 Вт·год. За ціною 35 000 гривень ця модель конкурує з популярними рішеннями від EcoFlow та Bluetti.

Фокус проаналізував характеристики пристрою та з’ясував реальні переваги й недоліки новинки на основі відгуків перших українських покупців. Новинка пропонує гідне співвідношення ціни та якості, незважаючи на те, що вона належить до не надто відомого бренду маркетплейсу "Rozetka".

Параметри RZTK ES1200

Станція призначена для живлення домашньої електроніки та побутової техніки середнього класу споживання. Вона видає 1200 Вт постійної потужності з чистою синусоїдою (пусковий пік до 2400 Вт), тож можна запускати холодильники, котли, довго користуватися комп’ютером. Літій-залізо-фосфатний акумулятор ємністю 1024 Вт·год, розрахований на 3500+ циклів.

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Корпус станції важить 11,4 кг і оснащений двома зручними ручками з боків. Від настінної розетки станція заряджається приблизно за 1 годину 15 хвилин (вхід до 1000 Вт). Функція ДБЖ спрацьовує за 10 мілісекунд, тому комп’ютери та маршрутизатори не перезавантажуються під час раптового відключення електроенергії.

Технічні характеристики RZTK Power Station Max ES1200:

Ємність акумулятора: 1024 Вт·год (тип LiFePO4, від 3500 циклів до 80 % ємності);

Номінальна потужність інвертора: 1200 Вт (пікова — 2400 Вт);

Вихідний сигнал: чиста синусоїда (230 В);

Набір роз'ємів: 2 розетки 230 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 1 порт USB-C (20 Вт), 2 порти USB-A (QC 3.0 до 18 Вт), прикурювач 12 В / 10 А;

Час заряджання від мережі: близько 1,2 години (вхід до 1000 Вт);

Зарядка від сонця: вхід XT60 потужністю до 400 Вт (11,5–50 В);

Керування зі смартфона: додаток BrightEMS через Wi-Fi та Bluetooth;

Оснащення: режим ДБЖ (<10 мс), вбудований LED-ліхтар з режимом SOS;

Вага: 11,4 кг;

Гарантія: 12 місяців.

Ціна в Україні:

RZTK Power Station Max ES1200 (1200 Вт / 1024 Вт·год) — 34 999 грн.

Технічні характеристики RZTK Power Station Max ES1200 (2026): передня та задня панелі Фото: rozetka.com.ua

Що кажуть покупці в Україні: досвід використання

Перші власники вже випробували станцію у своїх квартирах і діляться конкретними спостереженнями:

Тиха робота інвертора: Станція працює тихо під навантаженням. Один із власників зазначив, що прилад шумить менше, ніж EcoFlow River 2 Pro, а під час живлення системного блоку ПК у звуковому тракті навушників не виникає фонового шуму та перешкод.

Станція працює тихо під навантаженням. Один із власників зазначив, що прилад шумить менше, ніж EcoFlow River 2 Pro, а під час живлення системного блоку ПК у звуковому тракті навушників не виникає фонового шуму та перешкод. Скільки працюють різні пристрої: Станція легко запускає холодильник. Комплект із ноутбука, зовнішнього монітора та роутера пропрацював близько 20 годин, зберігши 20% залишкового заряду. Стаціонарний ПК з монітором та оптичним терміналом пропрацював понад 4 години.

Станція легко запускає холодильник. Комплект із ноутбука, зовнішнього монітора та роутера пропрацював близько 20 годин, зберігши 20% залишкового заряду. Стаціонарний ПК з монітором та оптичним терміналом пропрацював понад 4 години. Швидкість заряджання: від 26% до 100% акумулятор зарядився за 44 хвилини, що підтверджує заявлену потужність зарядного блоку на 1000 Вт.

від 26% до 100% акумулятор зарядився за 44 хвилини, що підтверджує заявлену потужність зарядного блоку на 1000 Вт. Скидання налаштувань заряджання: Головний мінус — мобільний додаток BrightEMS не зберігає встановлене обмеження потужності. При кожному новому підключенні до розетки станція скидає налаштування і починає заряджатися на граничних 1000 Вт, через що силу струму доводиться вручну знижувати заново в додатку.

Головний мінус — мобільний додаток BrightEMS не зберігає встановлене обмеження потужності. При кожному новому підключенні до розетки станція скидає налаштування і починає заряджатися на граничних 1000 Вт, через що силу струму доводиться вручну знижувати заново в додатку. Запах і роз'єми: У першу годину роботи під навантаженням покупці помітили легкий запах нагрітого пластику, який з часом вивітрився. Також користувачам не вистачило круглих виходів DC5521 (12 В) для прямого підключення роутера та оптоволокна без перехідників до прикурювача.

Фотографії покупців: зарядна станція RZTK Power Station Max ES1200 (2026) Фото: rozetka.com.ua

Переваги та недоліки RZTK ES1200 (2026)

Переваги:

Висока постійна потужність 1200 Вт (пікова 2400 Вт);

Швидка зарядка від розетки приблизно за 1 годину 15 хвилин;

Миттєвий перехід у режим ДБЖ (до 10 мс) без вимкнення ПК;

Швидкісний порт Type-C з потужністю до 100 Вт;

Тиха робота вентиляторів під навантаженням;

Довговічна батарея LiFePO4 на 3500 циклів;

Зручний корпус з двома ручками вагою 11,4 кг.

Недоліки:

Станція скидає встановлений ліміт потужності зарядки і щоразу запускається на 1000 Вт;

Відсутні порти DC5521 для прямого живлення маршрутизаторів;

Легкий запах пластику в перші години роботи.

Також Фокус писав про дешевшу зарядну станцію з чудовими характеристиками. Marstek S2000F має ємність 2042 Вт·год і номінальну потужність 2000 Вт. Це удвічі більше запасу енергії, ніж у популярної EcoFlow DELTA 3 у тому ж ціновому сегменті.