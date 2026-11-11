Ємність удвічі більша, ніж у EcoFlow: названо дешевшу зарядну станцію з чудовими параметрами

Зарядна станція Marstek S2000F має ємність 2042 Вт·год і номінальну потужність 2000 Вт за ціною близько 50 000 гривень. Це вдвічі більше запасу енергії, ніж у популярної EcoFlow DELTA 3 у тому ж ціновому сегменті.

Звісно, назвати однозначного лідера в цій категорії складно, але як зарядна станція для всього будинку альтернатива від Marstek заслуговує на увагу. Ця новинка, зокрема, коштує дешевше, ніж Bluetti Elite 200 V2.

У цій моделі Marstek дійсно велика ємність як для такої ціни — нерідко за аналогічні 2 кВт·год відомі бренди просять не менше 60–70 тисяч грн (EcoFlow Delta 3 Max). А в основному позитивні відгуки свідчать про пристойну якість на практиці. Але є й нюанси, про які розповімо нижче.

Фокус проаналізував основні характеристики Marstek S2000F, з’ясувавши її переваги та недоліки порівняно з конкурентами. Також ми розрахували для вас приблизний час роботи побутових приладів від цієї портативної електростанції.

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Передня панель Marstek S2000F Фото: rozetka.com.ua

Особливості та технічні характеристики Marstek S2000F

Станція підійде для резервного живлення квартири або приватного будинку під час багатогодинних відключень електроенергії. Інвертор видає 2000 Вт постійної потужності з чистою синусоїдою (пік — до 4000 Вт), чого достатньо для великої техніки, такої як холодильники, пральні машини та чайники. Усередині встановлено довговічний акумулятор LiFePO4 ємністю 2042 Вт·год, розрахований на понад 3500 циклів.

Від розетки станція заряджається за 1,5 години (приймає на вході до 2000 Вт). Що важливо, є функція ДБЖ — вона перебирає навантаження без розриву з’єднання, захищаючи комп’ютери та котли від раптового вимкнення.

Технічні характеристики Marstek S2000F:

Ємність акумулятора: 2042 Вт·год (тип LiFePO4, від 3500 циклів до 80 % ємності);

2042 Вт·год (тип LiFePO4, від 3500 циклів до 80 % ємності); Номінальна потужність інвертора: 2000 Вт (пікова — 4000 Вт);

2000 Вт (пікова — 4000 Вт); Вихідний сигнал: чиста синусоїда (230 В);

чиста синусоїда (230 В); Набір роз'ємів: 2 розетки 230 В, 1 порт USB-C (до 100 Вт), 1 порт USB-C (до 45 Вт), 2 порти USB-A (по 18 Вт), 2 виходи DC5525 (12 В / 120 Вт), автомобільний прикурювач 12 В / 10 А;

2 розетки 230 В, 1 порт USB-C (до 100 Вт), 1 порт USB-C (до 45 Вт), 2 порти USB-A (по 18 Вт), 2 виходи DC5525 (12 В / 120 Вт), автомобільний прикурювач 12 В / 10 А; Час заряджання від мережі: близько 1,5 години (вхід до 2000 Вт);

близько 1,5 години (вхід до 2000 Вт); Зарядка від сонячних панелей: два входи DC7909 загальною потужністю до 1000 Вт;

два входи DC7909 загальною потужністю до 1000 Вт; Розміри та вага: 360 × 290 × 307 мм; 23,83 кг;

360 × 290 × 307 мм; 23,83 кг; Гарантія: 12 місяців.

Ціна в Україні:

Marstek S2000F (2000 Вт / 2042 Вт·год) — 49 999 грн.

EcoFlow DELTA 3: найближчий конкурент Marstek S2000F за ціною Фото: rozetka.com.ua

Порівняння з EcoFlow DELTA 3 та Delta 3 Max

Головна перевага Marstek S2000F перед EcoFlow DELTA 3 — удвічі більший запас енергії (2042 Вт·год проти 1024 Вт·год) і трохи вищий пік потужності (2000/4000 Вт проти 1800/3600 Вт). Тож техніка працюватиме довше.

Але й у EcoFlow є свої переваги: DELTA 3 важить майже вдвічі менше (12,5 кг проти 23,8 кг), оснащена чотирма розетками на 230 В замість двох, має два порти Type-C по 100 Вт (у Marstek другий роз’єм обмежений 45 Вт) та має більш стабільний додаток із підтримкою Wi-Fi. Якщо важлива легкість у перенесенні та велика кількість розеток — зручніше EcoFlow, але якщо на першому місці стоїть максимальна ємність і потужність за ті самі гроші — Marstek виграє.

І нарешті, базова модель Delta 3 все-таки коштує дещо дешевше, залежно від продавця. Ціна європейської версії — 46 000 грн, але на нашому ринку є пропозиції й за 37 тисяч.

Однак якщо розглядати EcoFlow з такою самою ємністю (2048 Вт·год), то Delta 3 Max обійдеться щонайменше на 10 тисяч гривень дорожче. Потужність у неї, щоправда, 2400 Вт і теж чотири розетки — для когось це також суттєві фактори при виборі.

Що кажуть покупці в Україні: переваги та недоліки Marstek S2000F

Власники вже діляться результатами тестів станції у відгуках:

Реальна автономність: станція легко справляється з великим побутовим навантаженням. Один із власників зазначив, що під час одночасної роботи холодильника, потужного ноутбука на 240 Вт та роутера за 6 годин було витрачено лише 30 % заряду. Пристрій також може живити пральну машину, фен і кавоварку.

станція легко справляється з великим побутовим навантаженням. Один із власників зазначив, що під час одночасної роботи холодильника, потужного ноутбука на 240 Вт та роутера за 6 годин було витрачено лише 30 % заряду. Пристрій також може живити пральну машину, фен і кавоварку. Швидкість заряджання: Заявлені 1,5 години підтверджуються на практиці — батарея швидко набирає ємність під час коротких увімкнень електрики.

Заявлені 1,5 години підтверджуються на практиці — батарея швидко набирає ємність під час коротких увімкнень електрики. Нюанси керування та Bluetooth: У моделі немає модуля Wi-Fi, зв’язок зі смартфоном здійснюється лише через Bluetooth за допомогою стороннього додатка Power One. Перше з’єднання займає цілих 3 хвилини, а функціонал програми обмежений — дистанційне вмикання та вимикання розеток.

У моделі немає модуля Wi-Fi, зв’язок зі смартфоном здійснюється лише через Bluetooth за допомогою стороннього додатка Power One. Перше з’єднання займає цілих 3 хвилини, а функціонал програми обмежений — дистанційне вмикання та вимикання розеток. Ергономіка та вага: Станція важить майже 24 кг, а ручка для перенесення лише одна й розташована зверху — дві з боків були б зручнішими. Також зверніть увагу, що коробка погано пристосована для самостійного перенесення, і краще доставити станцію на транспорті або замовити кур’єрську доставку.

Станція важить майже 24 кг, а ручка для перенесення лише одна й розташована зверху — дві з боків були б зручнішими. Також зверніть увагу, що коробка погано пристосована для самостійного перенесення, і краще доставити станцію на транспорті або замовити кур’єрську доставку. Шум кулера: вентилятор, за словами користувачів, працює постійно навіть без навантаження на роз’єми, якщо сама станція підключена до живлення.

Marstek S2000F (ілюстративне фото; в Україні ця станція продається з європейськими розетками) Фото: Скриншот

Скільки пропрацює електроніка від Marstek S2000F (приблизні розрахунки)

З урахуванням втрат інвертора (ККД близько 85 %) корисний запас енергії становить приблизно 1735 Вт·год. У разі автономної роботи приладів можна розраховувати на такі орієнтовні показники:

Двокамерний холодильник (середня годинна потужність 60–80 Вт·год): від 22 до 28 годин;

від 22 до 28 годин; Газовий опалювальний котел (автоматика та насос потужністю 90–110 Вт): від 15 до 19 годин (при циклах з термостатом — до півтори доби);

від 15 до 19 годин (при циклах з термостатом — до півтори доби); Стаціонарний робочий ПК з монітором (150–180 Вт): близько 9–11 годин роботи;

близько 9–11 годин роботи; Потужний ігровий ноутбук (середня потужність 80–120 Вт): від 14 до 21 години роботи;

від 14 до 21 години роботи; Телевізор 50–55 дюймів (споживання 75–90 Вт): від 19 до 23 годин перегляду;

від 19 до 23 годин перегляду; Wi-Fi-роутер та оптичний термінал GPON (10–12 Вт): понад 140–160 годин (майже тиждень).

Також Фокус писав, що існує ще одна потужна зарядна станція, про яку мало хто згадує. Ця модель конкурує з EcoFlow Delta 3 Max Plus, пропонуючи в рази більшу ємність.

Нагадаємо, зарядна станція Anker Solix S5000 може забезпечити будинок електроенергією на 48 годин.