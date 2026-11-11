Емкость вдвое выше EcoFlow: названа более дешевая зарядная станция с отличными параметрами

Зарядная станция Marstek S2000F предлагает емкость 2042 Вт·ч и номинальную мощность 2000 Вт при цене около 50 000 гривен. Это в два раза больше запаса энергии, чем у популярной EcoFlow DELTA 3 в том же ценовом сегменте.

Конечно, назвать однозначного лидера в этой категории сложно, но в качестве зарядной станции для всего дома альтернатива от Marstek заслуживает внимания. Новинка в том числе стоит дешевле Bluetti Elite 200 V2.

В этой модели Marstek действительно большая емкость для этой цены — нередко за аналогичные 2 кВт·ч известные бренды просят не менее 60-70 тысяч грн (EcoFlow Delta 3 Max). А в основном позитивные отзывы говорят о приличном качестве на практике. Но есть и нюансы, о которых расскажем ниже.

Фокус разобрал ключевые параметры Marstek S2000F, выяснив ее преимущества и недостатки по сравнению с конкурентами. Также рассчитали для вас примерное время работы домашних приборов от этой портативной электростанции.

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Передняя панель Marstek S2000F Фото: rozetka.com.ua

Особенности и спецификации Marstek S2000F

Станция подойдет для резервного питания квартиры или частного дома во время многочасовых отключений света. Инвертор выдает 2000 Вт постоянной мощности с чистой синусоидой (пик — до 4000 Вт), чего достаточно для крупной техники вроде холодильников, стиральных машин и чайников. Внутри установлен долговечный аккумулятор LiFePO4 емкостью 2042 Вт·ч, рассчитанный более чем на 3500 циклов.

От розетки станция заряжается за 1,5 часа (принимает на вход до 2000 Вт). Что важно, есть функция ИБП — она подхватывает нагрузку без разрыва соединения, защищая компьютеры и котлы от внезапного выключения.

Технические характеристики Marstek S2000F:

Емкость аккумулятора: 2042 Вт·ч (тип LiFePO4, от 3500 циклов до 80% емкости);

2042 Вт·ч (тип LiFePO4, от 3500 циклов до 80% емкости); Номинальная мощность инвертора: 2000 Вт (пиковая — 4000 Вт);

2000 Вт (пиковая — 4000 Вт); Выходной сигнал: чистая синусоида (230 В);

чистая синусоида (230 В); Набор разъемов: 2 розетки 230 В, 1 порт USB-C (до 100 Вт), 1 порт USB-C (до 45 Вт), 2 порта USB-A (по 18 Вт), 2 выхода DC5525 (12 В / 120 Вт), автомобильный прикуриватель 12 В / 10 А;

2 розетки 230 В, 1 порт USB-C (до 100 Вт), 1 порт USB-C (до 45 Вт), 2 порта USB-A (по 18 Вт), 2 выхода DC5525 (12 В / 120 Вт), автомобильный прикуриватель 12 В / 10 А; Время зарядки от сети: около 1,5 часа (вход до 2000 Вт);

около 1,5 часа (вход до 2000 Вт); Зарядка от солнечных панелей: два входа DC7909 общей мощностью до 1000 Вт;

два входа DC7909 общей мощностью до 1000 Вт; Размеры и вес: 360 х 290 х 307 мм; 23,83 кг;

360 х 290 х 307 мм; 23,83 кг; Гарантия: 12 месяцев.

Цена в Украине:

Marstek S2000F (2000 Вт / 2042 Вт·ч) — 49 999 грн.

EcoFlow DELTA 3: ближайший конкурент Marstek S2000F по цене Фото: rozetka.com.ua

Сравнение с EcoFlow DELTA 3 и Delta 3 Max

Главный плюс Marstek S2000F перед EcoFlow DELTA 3 — увеличенный вдвое запас энергии (2042 Вт·ч против 1024 Вт·ч) и чуть более высокий пик мощности (2000/4000 Вт против 1800/3600 Вт). Так что техника будет работать дольше.

Но и у EcoFlow есть свои плюсы: DELTA 3 весит почти в два раза меньше (12,5 кг против 23,8 кг), оснащена четырьмя розетками 230 В вместо двух, предлагает два порта Type-C по 100 Вт (у Marstek второй разъем ограничен 45 Вт) и имеет более стабильное приложение с поддержкой Wi-Fi. Если важна легкая переноска и много розеток — удобнее EcoFlow, но если во главе угла стоит максимальная емкость и мощность за те же деньги — Marstek выигрывает.

И наконец, базовая Delta 3 все-таки стоит несколько дешевле, в зависимости от продавца. Цена европейской версии — 46 000 грн, но на нашем рынке есть предложения и за 37 тысяч.

Однако если присматривать себе EcoFlow с такой же емкостью (2048 Вт·ч), то Delta 3 Max обойдется как минимум на 10 тысяч гривен дороже. Мощность у нее, правда, 2400 Вт и тоже четыре розетки — для кого-то тоже существенные факторы при выборе.

Что говорят покупатели в Украине: плюсы и минусы Marstek S2000F

Владельцы уже делятся результатами тестов станции в отзывах:

Реальная автономность: Станция легко справляется с тяжелой бытовой нагрузкой. Один из владельцев отметил, что при одновременной работе холодильника, мощного ноутбука на 240 Вт и роутера за 6 часов ушло всего 30% заряда. Аппарат также тянет стиральную машину, фен и кофеварку.

Станция легко справляется с тяжелой бытовой нагрузкой. Один из владельцев отметил, что при одновременной работе холодильника, мощного ноутбука на 240 Вт и роутера за 6 часов ушло всего 30% заряда. Аппарат также тянет стиральную машину, фен и кофеварку. Скорость зарядки: Заявленные 1,5 часа подтверждаются на практике — батарея быстро набирает емкость во время коротких включений электричества.

Заявленные 1,5 часа подтверждаются на практике — батарея быстро набирает емкость во время коротких включений электричества. Нюансы управления и Bluetooth: У модели нет модуля Wi-Fi, связь со смартфоном идет только по Bluetooth через стороннее приложение Power One. Первое соединение занимает целых 3 минуты, а функциональность у программы скудная — удаленное включение и выключение розеток.

У модели нет модуля Wi-Fi, связь со смартфоном идет только по Bluetooth через стороннее приложение Power One. Первое соединение занимает целых 3 минуты, а функциональность у программы скудная — удаленное включение и выключение розеток. Эргономика и вес: Станция весит почти 24 кг, а ручка для переноски всего одна и расположена сверху — две по бокам были бы удобнее. Также обратите внимание, что коробка плохо адаптирована для самостоятельной переноски, и лучше станцию подвезти на транспорте или заказать курьерскую доставку.

Станция весит почти 24 кг, а ручка для переноски всего одна и расположена сверху — две по бокам были бы удобнее. Также обратите внимание, что коробка плохо адаптирована для самостоятельной переноски, и лучше станцию подвезти на транспорте или заказать курьерскую доставку. Шум кулера: вентилятор, по словам пользователей, работает постоянно даже без нагрузки на разъемы, если сама станция подключена к питанию.

Marstek S2000F (иллюстративное фото, в Украине станция продается с европейскими розетками) Фото: Скриншот

Сколько проработает электроника от Marstek S2000F (примерные расчеты)

С учетом потерь инвертора (КПД около 85%) полезный запас энергии составляет примерно 1735 Вт·ч. При изолированной работе приборов можно рассчитывать на следующие ориентировочные показатели:

Двухкамерный холодильник (средний часовой расход 60-80 Вт·ч): от 22 до 28 часов;

от 22 до 28 часов; Газовый котел отопления (автоматика и насос на 90-110 Вт): от 15 до 19 часов (при циклах с термостатом — до полутора суток);

от 15 до 19 часов (при циклах с термостатом — до полутора суток); Стационарный рабочий ПК с монитором (150-180 Вт): около 9-11 часов работы;

около 9-11 часов работы; Мощный игровой ноутбук (средний расход 80-120 Вт): от 14 до 21 часа работы;

от 14 до 21 часа работы; Телевизор 50-55 дюймов (расход 75-90 Вт): от 19 до 23 часов просмотра;

от 19 до 23 часов просмотра; Wi-Fi роутер и оптический терминал GPON (10-12 Вт): свыше 140-160 часов (почти неделя).

Также Фокус писал, что есть другая мощная зарядная станция, о которой мало говорят. Модель конкурирует с EcoFlow Delta 3 Max Plus, предлагая в разы большую емкость.

Напомним, зарядная станция Anker Solix S5000 может обеспечить дом электроэнергией на 48 часов.