Новая зарядная станция на 1200 Вт уже в Украине: какая модель порадовала характеристиками
В Украине недавно начались продажи зарядной станции RZTK Power Station Max ES1200 (2026) мощностью 1200 Вт с аккумулятором LiFePO4 емкостью 1024 Вт·ч. При цене 35 000 гривен модель конкурирует с популярными решениями от EcoFlow и Bluetti.
Фокус разобрал характеристики устройства и выяснил реальные плюсы и минусы новинки по отзывам первых украинских покупателей. Новинка предлагает достойное соотношение цены и качества, несмотря на принадлежность к не столь известному бренду маркетплейса Rozetka.
Параметры RZTK ES1200
Станция предназначена для питания домашней электроники и бытовой техники среднего класса потребления. Она выдает 1200 Вт постоянной мощности с чистой синусоидой (пусковой пик до 2400 Вт), так что можно запускать холодильники, котлы, долго пользоваться компьютером. Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 1024 Вт·ч рассчитанный на 3500+ циклов.
Корпус станции весит 11,4 кг и оснащен двумя удобными ручками по бокам. От настенной розетки станция заряжается примерно за 1 час 15 минут (вход до 1000 Вт). Функция ИБП переводит срабатывает за 10 миллисекунд, поэтому компьютеры и роутеры не уходят в перезагрузку при внезапном блэкауте.
Технические характеристики RZTK Power Station Max ES1200:
- Емкость аккумулятора: 1024 Вт·ч (тип LiFePO4, от 3500 циклов до 80% емкости);
- Номинальная мощность инвертора: 1200 Вт (пиковая — 2400 Вт);
- Выходной сигнал: чистая синусоида (230 В);
- Набор разъемов: 2 розетки 230 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 1 порт USB-C (20 Вт), 2 порта USB-A (QC 3.0 до 18 Вт), автоприкуриватель 12 В / 10 А;
- Время зарядки от сети: около 1,2 часа (вход до 1000 Вт);
- Зарядка от солнца: вход XT60 мощностью до 400 Вт (11,5-50 В);
- Управление со смартфона: приложение BrightEMS по Wi-Fi и Bluetooth;
- Оснащение: режим ИБП (<10 мс), встроенный LED-фонарь с режимом SOS;
- Вес: 11,4 кг;
- Гарантия: 12 месяцев.
Цена в Украине:
- RZTK Power Station Max ES1200 (1200 Вт / 1024 Вт·ч) — 34 999 грн.
Что говорят покупатели в Украине: опыт использования
Первые владельцы уже протестировали станцию в квартирах и делятся конкретными наблюдениями:
- Тихая работа инвертора: Станция работает тихо под нагрузкой. Один из владельцев отметил, что прибор шумит меньше EcoFlow River 2 Pro, а при питании системного блока ПК в звуковом тракте наушников не возникает фонового треска и наводок.
- Сколько работают разные приборы: Станция легко запускает холодильник. Связка из ноутбука, внешнего монитора и роутера отработала около 20 часов, сохранив 20% остаточного заряда. Стационарный ПК с монитором и оптическим терминалом продержался больше 4 часов.
- Скорость зарядки: С 26% до 100% аккумулятор зарядился за 44 минуты, что подтверждает заявленную мощность зарядного блока на 1000 Вт.
- Сброс настроек зарядки: Главный минус — мобильное приложение BrightEMS не сохраняет выставленное ограничение мощности. При каждом новом включении в розетку станция сбрасывает настройки и начинает заряжаться на предельных 1000 Вт, из-за чего силу тока приходится вручную понижать заново в приложении.
- Запах и разъемы: В первый час работы под нагрузкой покупатели заметили легкий запах нагретого пластика, который со временем выветрился. Также пользователям не хватило круглых выходов DC5521 (12 В) для прямого подключения роутера и оптоволокна без переходников в прикуриватель.
Преимущества и недостатки RZTK ES1200 (2026)
Преимущества:
- Высокая постоянная мощность 1200 Вт (пик 2400 Вт);
- Быстрая зарядка от розетки примерно за 1 час 15 минут;
- Мгновенный переход в режим ИБП (до 10 мс) без выключения ПК;
- Скоростной порт Type-C с отдачей до 100 Вт;
- Тихая работа вентиляторов под нагрузкой;
- Долговечная батарея LiFePO4 на 3500 циклов;
- Удобный корпус с двумя ручками весом 11,4 кг.
Недостатки:
- Станция сбрасывает выставленный лимит мощности зарядки и каждый раз стартует на 1000 Вт;
- Отсутствуют порты DC5521 для прямого питания роутеров;
- Легкий запах пластика в первые часы работы.
Также Фокус писал про более дешевую зарядную станцию с отличными параметрами. Marstek S2000F предлагает емкость 2042 Вт·ч и номинальную мощность 2000 Вт. Это в два раза больше запаса энергии, чем у популярной EcoFlow DELTA 3 в том же ценовом сегменте.