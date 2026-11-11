Новая зарядная станция на 1200 Вт уже в Украине: какая модель порадовала характеристиками

В Украине недавно начались продажи зарядной станции RZTK Power Station Max ES1200 (2026) мощностью 1200 Вт с аккумулятором LiFePO4 емкостью 1024 Вт·ч. При цене 35 000 гривен модель конкурирует с популярными решениями от EcoFlow и Bluetti.

Фокус разобрал характеристики устройства и выяснил реальные плюсы и минусы новинки по отзывам первых украинских покупателей. Новинка предлагает достойное соотношение цены и качества, несмотря на принадлежность к не столь известному бренду маркетплейса Rozetka.

Параметры RZTK ES1200

Станция предназначена для питания домашней электроники и бытовой техники среднего класса потребления. Она выдает 1200 Вт постоянной мощности с чистой синусоидой (пусковой пик до 2400 Вт), так что можно запускать холодильники, котлы, долго пользоваться компьютером. Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 1024 Вт·ч рассчитанный на 3500+ циклов.

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Корпус станции весит 11,4 кг и оснащен двумя удобными ручками по бокам. От настенной розетки станция заряжается примерно за 1 час 15 минут (вход до 1000 Вт). Функция ИБП переводит срабатывает за 10 миллисекунд, поэтому компьютеры и роутеры не уходят в перезагрузку при внезапном блэкауте.

Технические характеристики RZTK Power Station Max ES1200:

Емкость аккумулятора: 1024 Вт·ч (тип LiFePO4, от 3500 циклов до 80% емкости);

Номинальная мощность инвертора: 1200 Вт (пиковая — 2400 Вт);

Выходной сигнал: чистая синусоида (230 В);

Набор разъемов: 2 розетки 230 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 1 порт USB-C (20 Вт), 2 порта USB-A (QC 3.0 до 18 Вт), автоприкуриватель 12 В / 10 А;

Время зарядки от сети: около 1,2 часа (вход до 1000 Вт);

Зарядка от солнца: вход XT60 мощностью до 400 Вт (11,5-50 В);

Управление со смартфона: приложение BrightEMS по Wi-Fi и Bluetooth;

Оснащение: режим ИБП (<10 мс), встроенный LED-фонарь с режимом SOS;

Вес: 11,4 кг;

Гарантия: 12 месяцев.

Цена в Украине:

RZTK Power Station Max ES1200 (1200 Вт / 1024 Вт·ч) — 34 999 грн.

Спецификации RZTK Power Station Max ES1200 (2026): передняя и задняя панели Фото: rozetka.com.ua

Что говорят покупатели в Украине: опыт использования

Первые владельцы уже протестировали станцию в квартирах и делятся конкретными наблюдениями:

Тихая работа инвертора: Станция работает тихо под нагрузкой. Один из владельцев отметил, что прибор шумит меньше EcoFlow River 2 Pro, а при питании системного блока ПК в звуковом тракте наушников не возникает фонового треска и наводок.

Станция работает тихо под нагрузкой. Один из владельцев отметил, что прибор шумит меньше EcoFlow River 2 Pro, а при питании системного блока ПК в звуковом тракте наушников не возникает фонового треска и наводок. Сколько работают разные приборы: Станция легко запускает холодильник. Связка из ноутбука, внешнего монитора и роутера отработала около 20 часов, сохранив 20% остаточного заряда. Стационарный ПК с монитором и оптическим терминалом продержался больше 4 часов.

Станция легко запускает холодильник. Связка из ноутбука, внешнего монитора и роутера отработала около 20 часов, сохранив 20% остаточного заряда. Стационарный ПК с монитором и оптическим терминалом продержался больше 4 часов. Скорость зарядки: С 26% до 100% аккумулятор зарядился за 44 минуты, что подтверждает заявленную мощность зарядного блока на 1000 Вт.

С 26% до 100% аккумулятор зарядился за 44 минуты, что подтверждает заявленную мощность зарядного блока на 1000 Вт. Сброс настроек зарядки: Главный минус — мобильное приложение BrightEMS не сохраняет выставленное ограничение мощности. При каждом новом включении в розетку станция сбрасывает настройки и начинает заряжаться на предельных 1000 Вт, из-за чего силу тока приходится вручную понижать заново в приложении.

Главный минус — мобильное приложение BrightEMS не сохраняет выставленное ограничение мощности. При каждом новом включении в розетку станция сбрасывает настройки и начинает заряжаться на предельных 1000 Вт, из-за чего силу тока приходится вручную понижать заново в приложении. Запах и разъемы: В первый час работы под нагрузкой покупатели заметили легкий запах нагретого пластика, который со временем выветрился. Также пользователям не хватило круглых выходов DC5521 (12 В) для прямого подключения роутера и оптоволокна без переходников в прикуриватель.

Фотографии покупателей: зарядная станция RZTK Power Station Max ES1200 (2026) Фото: rozetka.com.ua

Преимущества и недостатки RZTK ES1200 (2026)

Преимущества:

Высокая постоянная мощность 1200 Вт (пик 2400 Вт);

Быстрая зарядка от розетки примерно за 1 час 15 минут;

Мгновенный переход в режим ИБП (до 10 мс) без выключения ПК;

Скоростной порт Type-C с отдачей до 100 Вт;

Тихая работа вентиляторов под нагрузкой;

Долговечная батарея LiFePO4 на 3500 циклов;

Удобный корпус с двумя ручками весом 11,4 кг.

Недостатки:

Станция сбрасывает выставленный лимит мощности зарядки и каждый раз стартует на 1000 Вт;

Отсутствуют порты DC5521 для прямого питания роутеров;

Легкий запах пластика в первые часы работы.

Также Фокус писал про более дешевую зарядную станцию с отличными параметрами. Marstek S2000F предлагает емкость 2042 Вт·ч и номинальную мощность 2000 Вт. Это в два раза больше запаса энергии, чем у популярной EcoFlow DELTA 3 в том же ценовом сегменте.