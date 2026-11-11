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Новая зарядная станция на 1200 Вт уже в Украине: какая модель порадовала характеристиками

RZTK Power Station Max ES1200 (2026) обзор rozetka
Зарядная станция RZTK Power Station Max ES1200 (2026) (изображение улучшено искусственным интеллектом) | Фото: rozetka.com.ua

В Украине недавно начались продажи зарядной станции RZTK Power Station Max ES1200 (2026) мощностью 1200 Вт с аккумулятором LiFePO4 емкостью 1024 Вт·ч. При цене 35 000 гривен модель конкурирует с популярными решениями от EcoFlow и Bluetti.

Фокус разобрал характеристики устройства и выяснил реальные плюсы и минусы новинки по отзывам первых украинских покупателей. Новинка предлагает достойное соотношение цены и качества, несмотря на принадлежность к не столь известному бренду маркетплейса Rozetka.

Параметры RZTK ES1200

Станция предназначена для питания домашней электроники и бытовой техники среднего класса потребления. Она выдает 1200 Вт постоянной мощности с чистой синусоидой (пусковой пик до 2400 Вт), так что можно запускать холодильники, котлы, долго пользоваться компьютером. Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 1024 Вт·ч рассчитанный на 3500+ циклов.

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Корпус станции весит 11,4 кг и оснащен двумя удобными ручками по бокам. От настенной розетки станция заряжается примерно за 1 час 15 минут (вход до 1000 Вт). Функция ИБП переводит срабатывает за 10 миллисекунд, поэтому компьютеры и роутеры не уходят в перезагрузку при внезапном блэкауте.

Технические характеристики RZTK Power Station Max ES1200:

  • Емкость аккумулятора: 1024 Вт·ч (тип LiFePO4, от 3500 циклов до 80% емкости);
  • Номинальная мощность инвертора: 1200 Вт (пиковая — 2400 Вт);
  • Выходной сигнал: чистая синусоида (230 В);
  • Набор разъемов: 2 розетки 230 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 1 порт USB-C (20 Вт), 2 порта USB-A (QC 3.0 до 18 Вт), автоприкуриватель 12 В / 10 А;
  • Время зарядки от сети: около 1,2 часа (вход до 1000 Вт);
  • Зарядка от солнца: вход XT60 мощностью до 400 Вт (11,5-50 В);
  • Управление со смартфона: приложение BrightEMS по Wi-Fi и Bluetooth;
  • Оснащение: режим ИБП (<10 мс), встроенный LED-фонарь с режимом SOS;
  • Вес: 11,4 кг;
  • Гарантия: 12 месяцев.

Цена в Украине:

  • RZTK Power Station Max ES1200 (1200 Вт / 1024 Вт·ч) — 34 999 грн.
RZTK Power Station Max ES1200 (2026) характеристики
Спецификации RZTK Power Station Max ES1200 (2026): передняя и задняя панели
Фото: rozetka.com.ua

Что говорят покупатели в Украине: опыт использования

Первые владельцы уже протестировали станцию в квартирах и делятся конкретными наблюдениями:

  • Тихая работа инвертора: Станция работает тихо под нагрузкой. Один из владельцев отметил, что прибор шумит меньше EcoFlow River 2 Pro, а при питании системного блока ПК в звуковом тракте наушников не возникает фонового треска и наводок.
  • Сколько работают разные приборы: Станция легко запускает холодильник. Связка из ноутбука, внешнего монитора и роутера отработала около 20 часов, сохранив 20% остаточного заряда. Стационарный ПК с монитором и оптическим терминалом продержался больше 4 часов.
  • Скорость зарядки: С 26% до 100% аккумулятор зарядился за 44 минуты, что подтверждает заявленную мощность зарядного блока на 1000 Вт.
  • Сброс настроек зарядки: Главный минус — мобильное приложение BrightEMS не сохраняет выставленное ограничение мощности. При каждом новом включении в розетку станция сбрасывает настройки и начинает заряжаться на предельных 1000 Вт, из-за чего силу тока приходится вручную понижать заново в приложении.
  • Запах и разъемы: В первый час работы под нагрузкой покупатели заметили легкий запах нагретого пластика, который со временем выветрился. Также пользователям не хватило круглых выходов DC5521 (12 В) для прямого подключения роутера и оптоволокна без переходников в прикуриватель.
Зарядная станция RZTK Power Station Max ES1200 (2026) отзывы
Фотографии покупателей: зарядная станция RZTK Power Station Max ES1200 (2026)
Фото: rozetka.com.ua

Преимущества и недостатки RZTK ES1200 (2026)

Преимущества:

  • Высокая постоянная мощность 1200 Вт (пик 2400 Вт);
  • Быстрая зарядка от розетки примерно за 1 час 15 минут;
  • Мгновенный переход в режим ИБП (до 10 мс) без выключения ПК;
  • Скоростной порт Type-C с отдачей до 100 Вт;
  • Тихая работа вентиляторов под нагрузкой;
  • Долговечная батарея LiFePO4 на 3500 циклов;
  • Удобный корпус с двумя ручками весом 11,4 кг.

Недостатки:

  • Станция сбрасывает выставленный лимит мощности зарядки и каждый раз стартует на 1000 Вт;
  • Отсутствуют порты DC5521 для прямого питания роутеров;
  • Легкий запах пластика в первые часы работы.

Также Фокус писал про более дешевую зарядную станцию с отличными параметрами. Marstek S2000F предлагает емкость 2042 Вт·ч и номинальную мощность 2000 Вт. Это в два раза больше запаса энергии, чем у популярной EcoFlow DELTA 3 в том же ценовом сегменте.