Одна з найкращих зарядних станцій Bluetti: яка модель визнана надійним вибором у 2026 році

Bluetti AC50P — практичний вибір середнього класу. Завдяки потужності 700 Вт та акумулятору LiFePO4 ємністю 504 Вт·год ця модель допоможе забезпечити електроенергією домашнє робоче місце та багато приладів під час відключень електроенергії.

Фокус вивчив технічні параметри пристрою та зібрав відгуки українських покупців про реальну роботу приладу під час відключень електроенергії.

Можливості та призначення Bluetti AC50P

Інвертор AC50P видає 700 Вт чистої синусоїди. Це дозволяє, зокрема, забезпечувати живленням системний блок комп’ютера, телевізор або циркуляційний насос системи опалення. Для техніки з простими ТЕНами передбачено режим Power Lifting: при його увімкненні через додаток автоматика витримує короткочасні навантаження до 1200 Вт.

Акумулятор ємністю 504 Вт·год зберігає понад 80 % ємності після 3000 циклів перезаряджання. Блок живлення вбудований безпосередньо в корпус, а від звичайної розетки станція заряджається до 80% за 50 хвилин і до 100% за півтори години. За потреби автономність можна збільшити, підключивши зовнішній акумуляторний модуль Bluetti B80P ємністю 806 Вт·год.

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Зарядна станція Bluetti AC50P Фото: Facebook

Технічні характеристики Bluetti AC50P:

Ємність акумулятора: 504 Вт·год (тип LiFePO4, від 3000 циклів до 80 % залишкової ємності);

Номінальна потужність інвертора: 700 Вт (пікова — 1200 Вт);

Вихідний сигнал: чиста синусоїда (230 В);

Роз'єми на корпусі: 1 розетка 230 В, 2 порти USB-C (по 65 Вт), 1 порт USB-A (15 Вт), прикурювач 12 В / 10 А, майданчик для бездротової зарядки Qi (15 Вт);

Час заряджання від мережі: 1,5 години (вхід до 600 Вт);

Зарядка від сонця: порт DC потужністю до 200 Вт;

Оснащення: режим ДБЖ, керування через Wi-Fi та Bluetooth за допомогою додатка Bluetti;

Розміри та вага: 280 × 200 × 220 мм; 6,9 кг;

Гарантія: 5 років.

На папері видно два основні недоліки: порти USB-C на 65 Вт не дозволять забезпечити живленням потужні ігрові ноутбуки, а розеток могло б бути більше, ніж одна.

Ціна в Україні:

Bluetti AC50P (700 Вт / 504 Вт·год) — 19 449 грн.

Bluetti AC50P: передня панель Фото: Bluetti

Що пишуть у відгуках

Покупці в Україні випробували цю модель у повсякденному житті та діляться такими відгуками:

Час роботи техніки: офісний ноутбук працює від зарядної станції від 15 до 20 годин, а стаціонарний ПК — близько 3–4 годин. Телевізор за три години перегляду розряджає батарею приблизно на 80%, а холодильник пропрацював 4 години, витративши при цьому близько половини ємності акумулятора.

офісний ноутбук працює від зарядної станції від 15 до 20 годин, а стаціонарний ПК — близько 3–4 годин. Телевізор за три години перегляду розряджає батарею приблизно на 80%, а холодильник пропрацював 4 години, витративши при цьому близько половини ємності акумулятора. Особливості пускових струмів: Деякі власники стикаються з відключенням станції при спробі увімкнути потужний фен або старий холодильник. Користувачі в коментарях нагадують: номінальна потужність інвертора обмежена 700 Вт, а програмний режим Power Lifting підтримує лише нагрівальні прилади до 1200 Вт, але не важкі компресори з високими пусковими стрибками.

Деякі власники стикаються з відключенням станції при спробі увімкнути потужний фен або старий холодильник. Користувачі в коментарях нагадують: номінальна потужність інвертора обмежена 700 Вт, а програмний режим Power Lifting підтримує лише нагрівальні прилади до 1200 Вт, але не важкі компресори з високими пусковими стрибками. Шум кулера: Вентилятор охолодження автоматично вмикається при навантаженні понад 70 Вт, а також працює під час заряджання акумулятора навіть у тихому режимі. Звук рівномірний, але в нічній тиші спальні кулер чітко чути.\

Переваги:

Номінальна потужність 700 Вт із режимом Power Lifting до 1200 Вт;

Швидка зарядка від розетки за 1,5 години без зовнішнього адаптера;

Два порти Type-C по 65 Вт і бездротова зарядка Qi на верхній кришці;

Акумулятор LiFePO4 з офіційною гарантією 5 років;

Підтримка додаткового акумуляторного блоку B80P;

Вага менше 7 кг та зручна ручка для перенесення.

Недоліки:

Лише одна розетка змінного струму на корпусі;

Порти USB-C потужністю 65 Вт (могли бути 100 Вт).

Станція не заряджається при просіданні напруги в мережі нижче 190 В;

Вентилятор запускається при навантаженні понад 70 Вт;

У комплекті відсутня інструкція українською мовою.

Також Фокус писав, що існує недооцінена зарядна станція потужністю 800 Вт, яка зараз продається за чудовою ціною. Oukitel P800E пропонує рідкісне для сегмента до 17 000 гривень поєднання інвертора на 800 Вт та батареї LiFePO4 ємністю 512 Вт·год.