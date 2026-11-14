Как выбрать зарядную станцию в 2026 году: топ-3 важных правила (фото)

Покупатели часто выбирают зарядную станцию только по емкости батареи или бренду. Потом оказывается, что она не тянет фен, выключается от холодильника или садится быстрее, чем ожидалось.

Чтобы техника работала без сбоев, важно заранее проверить нагрузку, потери инвертора и разъемы для ноутбука. Фокус разобрал три правила, которые помогут выбрать станцию под свои задачи.

Проверьте мощность целевых приборов и пусковой ток

Перед покупкой посмотрите в паспорте или на наклейке, сколько ватт берет ваша техника. Можно также поискать вашу модель в интернете или замерить ваттметром. Без этой проверки легко взять модель, которая не потянет то, что вам нужно.

Вот сколько ватт обычно берут разные приборы:

Фен: 800-1800 Вт.

800-1800 Вт. Микроволновка: 700-1500 Вт.

700-1500 Вт. Электрочайник или обогреватель: 1500 Вт и выше.

1500 Вт и выше. Холодильник: 100-300 Вт в работе, но в 2-6 раз больше при запуске.

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Зарядная станция Bluetti AC50P Фото: YouTube

У холодильника, насоса и электроинструмента есть пусковой ток. Когда мотор включается, на пару секунд нагрузка резко подскакивает. Холодильник с расходом 150 Вт в момент старта может попросить 900 Вт и выше. Если вместе с ним заработает морозилка, их пики сложатся.

В описании станций всегда разделяйте постоянную (номинальную) и пиковую мощность. Цифра пиковой мощности в характеристиках не значит, что станция продержит ее долго. Этот запас работает всего несколько секунд, чтобы запустить мотор. Модель на 1000 Вт с пиком 2000 Вт запустит холодильник, но отключится, если включить в нее фен на 1600 Вт.

Режимы вроде X-Boost у EcoFlow или Power Lifting у Bluetti здесь тоже не панацея. Они не добавляют мощности, а просто снижают напряжение на выходе. Спираль обогревателя или фена от этого будет греть слабее, а холодильник и микроволновка могут выдать ошибку. Лучше брать станцию с запасом по номиналу на 20-30% больше суммы всех приборов.

Учитывайте потери инвертора

Емкость на коробке показывает запас энергии внутри батареи, где ток постоянный. Чтобы в розетке появилось напряжение 230 В, инвертор переводит ток в переменный. На этом этапе часть энергии уходит в тепло, на работу охлаждения и электроники. Еще немного заряда система оставляет в резерве, чтобы батарея не разрядилась в ноль.

Зарядная станция Bluetti Elite 100 V2 Фото: comfy.ua

В итоге до розетки доходит 80-85% емкости — примерно 15-20% теряется при преобразовании, а при малой нагрузке потери достигают 25%. Станция на 1024 Вт·ч отдаст приборам около 820-870 Вт·ч, а модель на 2048 Вт·ч — 1600-1700 Вт·ч. Чтобы посчитать время работы, умножьте емкость на 0,85 и разделите на мощность прибора.

Есть и второй расход — питание инвертора на холостом ходу. Даже без нагрузки включенная кнопка розеток 230 В тратит заряд:

Станции на 1 кВт·ч: берут впустую 5-15 Вт.

берут впустую 5-15 Вт. Модели на 2-3 кВт·ч и выше: обычно расходуют 15-35 Вт (лишь отдельные модели опускаются до 12 Вт).

Если станция тратит 20 Вт в час на себя, за 12 часов простоя исчезнут 240 Вт·ч — почти четверть киловаттной батареи. А если питать от розетки роутер на 10-15 Вт, инвертор потратит столько же энергии, сколько сам роутер. Поэтому отключайте розетки 230 В, когда ими не пользуетесь.

Заряжайте ноутбук через USB-C Power Delivery, а не розетку

Если воткнуть блок питания ноутбука в розетку 230 В на станции, энергия теряется. Сначала инвертор переводит ток батареи в переменный и забирает 15-20% плюс расход на холостой ход. Потом адаптер ноутбука снова превращает ток в постоянный и теряет еще 10-15% на нагрев.

Зарядка ноутбука Фото: Freepik

Через порт USB-C с поддержкой Power Delivery (PD) зарядка идет напрямую, а инвертор остается выключенным. Потери при этом падают до 5-10%, поэтому ноутбук проработает заметно дольше. Перед покупкой проверьте четыре вещи:

Возможности ноутбука: не каждый разъем USB-C умеет заряжать компьютер — часть портов служит только для флешек или монитора. Ищите рядом с гнездом значок молнии или вилки, а лучше проверьте поддержку Power Delivery на сайте бренда.

не каждый разъем USB-C умеет заряжать компьютер — часть портов служит только для флешек или монитора. Ищите рядом с гнездом значок молнии или вилки, а лучше проверьте поддержку Power Delivery на сайте бренда. Нужная мощность: офисным ноутбукам обычно хватает 45-100 Вт, а особо крупным игровым моделям нужно 140-240 Вт или отдельный разъем от своего блока.

офисным ноутбукам обычно хватает 45-100 Вт, а особо крупным игровым моделям нужно 140-240 Вт или отдельный разъем от своего блока. Порт на станции: берите модель с выходом USB-C PD от 65-100 Вт, а не с разъемами на 15-30 Вт для телефонов. Заодно уточните, не падает ли мощность, если рядом заряжается еще один гаджет.

берите модель с выходом USB-C PD от 65-100 Вт, а не с разъемами на 15-30 Вт для телефонов. Заодно уточните, не падает ли мощность, если рядом заряжается еще один гаджет. Кабель USB-C — USB-C: кабели на 3 А пропускают не больше 60 Вт. Для питания на 65-100 Вт или 140-240 Вт купите кабель на 5 А с чипом E-Marker, иначе станция урежет скорость.

Эти три проверки защищают сразу от всех частых ошибок. Расчет пусковых токов не даст технике выключить станцию, учет потерь инвертора покажет время работы без иллюзий, а порт USB-C PD сэкономит заряд при работе за ноутбуком.

Ранее сообщалось, что новая зарядная станция на 1200 Вт уже в Украине.