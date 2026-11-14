Як вибрати зарядну станцію у 2026 році: 3 найважливіші правила (фото)

Покупці часто обирають зарядну станцію лише за ємністю акумулятора або брендом. Потім виявляється, що вона не витримує навантаження фена, вимикається під час підключення до холодильника або розряджається швидше, ніж очікувалося.

Щоб техніка працювала без збоїв, важливо заздалегідь перевірити навантаження, втрати інвертора та роз’єми для ноутбука. Фокус розібрав три правила, які допоможуть обрати зарядну станцію відповідно до ваших потреб.

Перевірте потужність цільових приладів та пусковий струм

Перед покупкою перевірте в паспорті або на наклейці, скільки ват споживає ваша техніка. Можна також пошукати вашу модель в інтернеті або виміряти ватметром. Без цієї перевірки легко придбати модель, яка не впорається з тим, що вам потрібно.

Ось скільки ват зазвичай споживають різні прилади:

Фен: 800–1800 Вт.

800–1800 Вт. Мікрохвильова піч: 700–1500 Вт.

700–1500 Вт. Електрочайник або обігрівач: 1500 Вт і вище.

1500 Вт і вище. Холодильник: 100–300 Вт у режимі роботи, але в 2–6 разів більше під час запуску.

Видео дня

Зарядна станція Bluetti AC50P Фото: YouTube

Холодильник, насос та електроінструмент мають пусковий струм. Коли двигун увімкнеться, на кілька секунд навантаження різко зростає. Холодильник із споживанням 150 Вт у момент запуску може споживати 900 Вт і більше. Якщо разом із ним запрацює морозильна камера, їхні пікові значення додадуться.

В описі станцій завжди слід розрізняти постійну (номінальну) та пікову потужність. Значення пікової потужності в характеристиках не означає, що станція зможе підтримувати її тривалий час. Цей запас працює лише кілька секунд, щоб запустити двигун. Модель на 1000 Вт із піковою потужністю 2000 Вт запустить холодильник, але вимкнеться, якщо підключити до неї фен на 1600 Вт.

Такі режими, як X-Boost у EcoFlow чи Power Lifting у Bluetti, тут теж не є панацеєю. Вони не додають потужності, а просто знижують вихідну напругу. Нагрівальна спіраль обігрівача чи фена від цього нагріватиметься слабкіше, а холодильник і мікрохвильовка можуть видати помилку. Краще обирати станцію з номінальним запасом на 20–30 % більше, ніж сумарна потужність усіх приладів.

Враховуйте втрати інвертора

Показник на коробці відображає запас енергії всередині акумулятора, де струм є постійним. Щоб у розетці з’явилася напруга 230 В, інвертор перетворює струм на змінний. На цьому етапі частина енергії витрачається на тепло, охолодження та роботу електроніки. Ще трохи заряду система залишає в резерві, щоб батарея не розрядилася до нуля.

Зарядна станція Bluetti Elite 100 V2 Фото: comfy.ua

У підсумку до розетки надходить 80–85 % ємності — приблизно 15–20 % втрачається під час перетворення, а при невеликому навантаженні втрати сягають 25 %. Станція на 1024 Вт·год забезпечить прилади приблизно 820–870 Вт·год, а модель на 2048 Вт·год — 1600–1700 Вт·год. Щоб розрахувати час роботи, помножте ємність на 0,85 і розділіть на потужність приладу.

Є й другий вид споживання — живлення інвертора на холостому ходу. Навіть без навантаження увімкнена розетка 230 В витрачає заряд:

Станції потужністю 1 кВт·год: марнують 5–15 Вт.

марнують 5–15 Вт. Моделі на 2–3 кВт·год і вище: зазвичай споживають 15–35 Вт (лише окремі моделі споживають не більше 12 Вт).

Якщо станція споживає 20 Вт на годину на власні потреби, за 12 годин простою зникне 240 Вт·год — майже чверть кіловатної батареї. А якщо підключити до розетки роутер потужністю 10–15 Вт, інвертор витратить стільки ж енергії, скільки й сам роутер. Тому вимикайте розетки 230 В, коли ними не користуєтеся.

Заряджайте ноутбук через USB-C Power Delivery, а не через розетку

Якщо підключити блок живлення ноутбука до розетки 230 В на станції, енергія втрачається. Спочатку інвертор перетворює струм акумулятора на змінний і забирає 15–20 % плюс витрати на холостий хід. Потім адаптер ноутбука знову перетворює струм на постійний і втрачає ще 10–15 % на нагрівання.

Зарядка ноутбука Фото: Freepik

Через порт USB-C із підтримкою Power Delivery (PD) зарядка відбувається безпосередньо, а інвертор залишається вимкненим. При цьому втрати знижуються до 5–10 %, тому ноутбук пропрацює помітно довше. Перед покупкою перевірте чотири речі:

Можливості ноутбука: не кожен роз’єм USB-C підтримує заряджання комп’ютера — частина портів призначена лише для флешок або монітора. Зверніть увагу на значок блискавки або вилки поруч із роз’ємом, а краще перевірте підтримку Power Delivery на сайті виробника.

не кожен роз’єм USB-C підтримує заряджання комп’ютера — частина портів призначена лише для флешок або монітора. Зверніть увагу на значок блискавки або вилки поруч із роз’ємом, а краще перевірте підтримку Power Delivery на сайті виробника. Необхідна потужність: офісним ноутбукам зазвичай вистачає 45–100 Вт, а особливо потужним ігровим моделям потрібно 140–240 Вт або окремий роз’єм від власного блоку живлення.

офісним ноутбукам зазвичай вистачає 45–100 Вт, а особливо потужним ігровим моделям потрібно 140–240 Вт або окремий роз’єм від власного блоку живлення. Порт на станції: обирайте модель із виходом USB-C PD від 65–100 Вт, а не з роз’ємами на 15–30 Вт для телефонів. Заодно уточніть, чи не падає потужність, якщо поруч заряджається ще один гаджет.

обирайте модель із виходом USB-C PD від 65–100 Вт, а не з роз’ємами на 15–30 Вт для телефонів. Заодно уточніть, чи не падає потужність, якщо поруч заряджається ще один гаджет. Кабель USB-C — USB-C: кабелі на 3 А пропускають не більше 60 Вт. Для живлення на 65–100 Вт або 140–240 Вт купіть кабель на 5 А з чіпом E-Marker, інакше зарядна станція знизить швидкість заряджання.

Ці три перевірки захищають одразу від усіх типових помилок. Розрахунок пускових струмів не дозволить техніці вимкнути станцію, облік втрат інвертора покаже реальний час роботи, а порт USB-C PD заощадить заряд під час роботи з ноутбуком.

Раніше повідомлялося, що нова зарядна станція потужністю 1200 Вт уже в Україні.