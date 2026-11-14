Умнее Gemini 4 Argon: доступная ИИ-модель Hydrogen от Google поразила в тестах (фото)

Google выпустила модель Gemini 4 Hydrogen cо впечатляющим приростом интеллекта и эффективности.

Новинка уже появляется по всему миру в поиске Google и приложении Gemini без платной подписки, сообщает Android Headlines.

Что изменилось в поиске и приложении Gemini

В Google называют Hydrogen крупнейшим обновлением моделей для поиска. Она по умолчанию отвечает за режим AI Mode и работает со сложными запросами в блоках AI Overviews. Модель понимает многосоставные вопросы, опечатки и уточнения в диалоге, а на страницах выдачи чаще показывает таблицы сравнения, специальные инструменты и больше ссылок на сайты.

В списке моделей приложения Gemini новинка заменяет 3.8 Flash для задач на каждый день, тогда как 3.5 Flash-Lite осталась для быстрых ответов. По заявлению Google, модель с первой попытки держит заданный тон и формат текста, подтягивая контекст из Gmail, Google Drive и подключенных сервисов.

Видео дня

Подписчики AI Plus тоже сразу получают Gemini 4 Hydrogen. Ранее они месяцами оставались на версии Gemini 3.6 Flash, поскольку 3.7 Flash и 3.8 Flash прошли мимо этого тарифа.

Бенчмарки Gemini 4 Hydrogen Фото: Google

Скорость, тесты и разделение нагрузки

Вместо одной тяжелой модели для любых задач Google распределяет запросы между разными уровнями Gemini 4:

Gemini 4 Hydrogen: быстрый поиск в сети, сводки по файлам и рутинный код с меньшим числом фактических ошибок.

быстрый поиск в сети, сводки по файлам и рутинный код с меньшим числом фактических ошибок. Gemini 4 Argon и Carbon: сложное архитектурное планирование и тяжелые вычисления.

В рейтинге Artificial Analysis Intelligence Index новая Hydrogen xHigh слегка опередила Gemini 4 Argon и при этом выполняет задачи до 2,5 раза быстрее 3.8 Flash. Обновленные фильтры безопасности реже ошибочно блокируют обычные вопросы по медицине и науке, а инструменты автоматизации действуют строго в рамках разрешений пользователя.

Контекст, Google Antigravity и цены API

Разработчики получили окно контекста на 1 миллион токенов — этого хватает для крупных документов и целых проектов кода за один запрос. Также выросли результаты в тестах программирования, включая Terminal-Bench 4.1.

В среде Google Antigravity появился инструмент Orchestrator, который связывает Hydrogen с Gemini 4 Carbon. Быстрая модель берет на себя написание шаблонного кода и тесты, снижая расход токенов. Доступ к API через Google AI Studio и Gemini for business стоит от 1,5 доллара за миллион входных токенов и 7,5 доллара за миллион выходных.

Ранее сообщалось, что все смартфоны на Android получили важное обновление в ноябре. Google опубликовала ноябрьский бюллетень безопасности Android 2026 года, в котором устраняется большое количество уязвимостей в операционной системе Android.