Розумніша за Gemini 4 Argon: доступна модель Hydrogen від Google вразила під час тестів (фото)

Google випустила модель Gemini 4 Hydrogen із вражаючим зростанням інтелекту та ефективності.

Ця новинка вже з’являється по всьому світу в пошуку Google та додатку Gemini без платної передплати, повідомляє Android Headlines.

Що змінилося в пошуку та додатку Gemini

У Google називають Hydrogen найбільшим оновленням моделей для пошуку. Вона за замовчуванням відповідає за режим AI Mode та обробляє складні запити у блоках AI Overviews. Модель розуміє багатоскладові запитання, помилки в написанні та уточнення в діалозі, а на сторінках результатів пошуку частіше показує таблиці порівняння, спеціальні інструменти та більше посилань на сайти.

У списку моделей додатка Gemini нова версія замінює 3.8 Flash для щоденних завдань, тоді як 3.5 Flash-Lite залишилася для швидких відповідей. За заявою Google, модель з першої спроби зберігає заданий тон і формат тексту, підтягуючи контекст із Gmail, Google Drive та підключених сервісів.

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Передплатники AI Plus також одразу отримують Gemini 4 Hydrogen. Раніше вони місяцями залишалися на версії Gemini 3.6 Flash, оскільки версії 3.7 Flash і 3.8 Flash оминули цей тариф.

Бенчмарки Gemini 4 Hydrogen Фото: Google

Швидкість, тести та розподіл навантаження

Замість однієї потужної моделі для будь-яких завдань Google розподіляє запити між різними рівнями Gemini 4:

Gemini 4 Hydrogen: швидкий пошук у мережі, зведення щодо файлів та рутинний код із меншою кількістю фактичних помилок.

швидкий пошук у мережі, зведення щодо файлів та рутинний код із меншою кількістю фактичних помилок. Gemini 4 Argon і Carbon: складне архітектурне планування та важкі обчислення.

У рейтингу Artificial Analysis Intelligence Index нова Hydrogen xHigh дещо випередила Gemini 4 Argon і при цьому виконує завдання до 2,5 разів швидше, ніж 3.8 Flash. Оновлені фільтри безпеки рідше помилково блокують звичайні запити з медицини та науки, а інструменти автоматизації діють суворо в межах дозволів користувача.

Контекст, Google Antigravity та ціни на API

Розробники отримали контекстне вікно на 1 мільйон токенів — цього вистачає для великих документів і цілих проектів коду за один запит. Також покращилися результати в тестах на програмування, зокрема в Terminal-Bench 4.1.

У середовищі Google Antigravity з’явився інструмент Orchestrator, який інтегрує Hydrogen із Gemini 4 Carbon. Ця швидка модель бере на себе написання шаблонного коду та тестів, зменшуючи витрату токенів. Доступ до API через Google AI Studio та Gemini for business коштує від 1,5 долара за мільйон вхідних токенів і 7,5 долара за мільйон вихідних.

Раніше повідомлялося, що всі смартфони на Android отримали важливе оновлення в листопаді. Google опублікувала листопадовий бюлетень безпеки Android за 2026 рік, у якому усунуто велику кількість вразливостей в операційній системі Android.