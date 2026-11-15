Трамп "приглашает" к Эпштейну, а Burger King — в концлагеря: при чем здесь Илон Маск

Сервисы сокращения ссылок — большой риск. Сегодня в этом в очередной раз убедился каждый, кто просматривал ленту социальной сети X, ведь в старых постах Трампа и ресторанах быстрого питания обнаружились "левые" ссылки.

Пользователи, а вместе с ними и Фокус, обнаружили необычную проблему со старыми публикациями известных брендов и политиков: ссылки, размещенные более десяти лет назад, теперь ведут на совершенно другие страницы. В частности, внимание привлекла публикация официального аккаунта McDonald's от 7 июня 2011 года. Тогда компания рассказывала о работе своей команды в Швеции и добавила короткую ссылку. Теперь она ведет на страницу Википедии о терактах 11 сентября 2001 года.

Фото: Скриншот

Еще один пример — пост Burger King от 24 июля 2011 года. В нём компания предлагала воспользоваться сервисом поиска ближайших ресторанов сети. Однако сейчас ссылка перенаправляет на страницу со списком нацистских концентрационных лагерей.

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Фото: Скриншот

Изменения коснулись и старых публикаций Дональда Трампа. В частности, ссылка в его посте за 2013 год теперь ведёт на материалы, посвящённые делам Джеффри Эпштейна.

Фото: Скриншот

В настоящее время все ссылки удалены, кроме поста Трампа, который ведет на мем об игре Fortnite.

Фото: Скриншот

Как работает замена коротких ссылок

Такие ссылки используются в социальных сетях, рекламных кампаниях и других цифровых публикациях. Вместо длинного адреса пользователь получает короткий URL, который перенаправляет его на нужную страницу.

Однако существует возможность изменять конечный адрес, не меняя самой короткой ссылки.

История показывает, какой риск возникает из-за длительного использования коротких ссылок в цифровых публикациях. Кроме того, короткие ссылки — старый и известный инструмент фишинга. Но если человек доверяет старому сообщению известной компании, он может не проверять адрес, по которому ему предлагают перейти. Однако фактическое назначение ссылки со временем может измениться.

В случае с McDonald's, Burger King и Трампом перенаправления ведут на страницы Википедии. Однако сама технология изменения адреса может использоваться и в более опасных целях — например, для перенаправления пользователей на фишинговые ресурсы или страницы с вредоносным программным обеспечением.

Именно поэтому не стоит автоматически считать короткие ссылки безопасными только потому, что они размещены в старой публикации официального аккаунта. Существует множество онлайн-сервисов и расширений для браузеров, позволяющих проверять такие ссылки и видеть их реальный адрес.

Сами разработчики браузеров, в том числе Google, пытаются проверять ссылки на подмену похожих букв: чтобы злоумышленники не подменяли латинские буквы на кириллические аналоги в названиях сайтов.

Кроме того, эта ситуация поднимает вопрос о долгосрочной ответственности за цифровой контент. Старые публикации могут оставаться доступными в течение многих лет, но адреса внешних ресурсов, на которые они ссылаются, не всегда сохраняют своё первоначальное назначение.

Ранее Фокус рассказывал о случаях, когда киберпреступники использовали сокращённые URL-адреса для распространения вредоносного программного обеспечения. В частности, специалисты CERT-UA выявили кампанию по рассылке поддельных судебных повесток, в которой злоумышленники использовали ссылки на легитимный файловый сервис, измененные с помощью сервисов сокращения URL.

Кроме того, мы писали о том, как мошенники создают поддельные сайты, имитирующие ресурсы известных компаний и государственных сервисов, чтобы получить личные и банковские данные пользователей.