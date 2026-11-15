Трамп "запрошує" до Епштейна, а Burger King до концтаборів: до чого тут Ілон Маск

Сервіси скорочування посилань — великий ризик. Сьогодні вчергове впевнився кожен, хто прокручував стрічку соцмережі X, адже в старих дописах Трампа та ресторанах швидкоїжі знайшлись "ліві" посилання.

Користувачі, а разом з ними й Фокус, виявили незвичайну проблему зі старими публікаціями відомих брендів і політиків: посилання, розміщені понад десять років тому, тепер ведуть на зовсім інші сторінки. Зокрема, увагу привернула публікація офіційного акаунта McDonald's від 7 червня 2011 року. Тоді компанія розповідала про роботу своєї команди у Швеції та додала коротке посилання. Тепер воно веде на сторінку Wikipedia про теракти 11 вересня 2001 року.

Фото: Скриншот

Інший приклад — допис Burger King від 24 липня 2011 року. У ньому компанія пропонувала скористатися сервісом пошуку найближчих ресторанів мережі. Однак зараз посилання перенаправляє на сторінку зі списком нацистських концентраційних таборів.

Видео дня

Фото: Скриншот

Зміни торкнулися й архівних публікацій Дональда Трампа. Зокрема, посилання в його дописі за 2013 рік тепер веде до матеріалів, присвячених файлам Джеффрі Епштейна.

Фото: Скриншот

Наразі всі посилання видалені окрім допису Трампа, який веде на мем про гру Fortnite.

Фото: Скриншот

Як працює підміна коротких посилань

Такі посилання використовують у соціальних мережах, рекламних кампаніях та інших цифрових публікаціях. Замість довгої адреси користувач отримує короткий URL, який перенаправляє його на потрібну сторінку.

Однак існує можливість змінювати кінцеву адресу, не змінюючи самого короткого посилання.

Історія демонструє ризик, який виникає через тривале використання коротких посилань у цифрових публікаціях. Крім того, короткі посилання — старий та відомий інструмент фішингу. Але якщо людина довіряє старому допису відомої компанії, вона може не перевіряти адресу, за якою її пропонують перейти. Проте фактичне призначення посилання з часом може змінитися.

У випадку з McDonald's, Burger King і Трампом перенаправлення ведуть на сторінки Wikipedia. Однак сама технологія зміни адреси може використовуватися і для небезпечніших цілей — наприклад, перенаправлення користувачів на фішингові ресурси або сторінки зі шкідливим програмним забезпеченням.

Саме тому короткі посилання не варто автоматично вважати безпечними лише через те, що вони розміщені в старій публікації офіційного акаунта. Існує безліч сервісів онлайн чи розширень для браузерів, щоб перевіряти такі посилання та бачити їх реальну адресу.

Самі розробники браузерів, в тому числі Google, намагаються перевіряти посилання на підміну схожих літер: щоб зловмисники не підміняли літери латинки на кириличний аналог в іменах сайтів.

Крім того, ця ситуація порушує питання довгострокової відповідальності за цифровий контент. Старі публікації можуть залишатися доступними роками, але адреси зовнішніх ресурсів, на які вони посилаються, не завжди зберігають початкове призначення.

Фокус раніше розповідав про випадки, коли кіберзлочинці використовували скорочені URL для поширення шкідливого програмного забезпечення. Зокрема, фахівці CERT-UA виявили кампанію з розсиланням фальшивих судових повісток, у якій зловмисники використовували посилання на легітимний файловий сервіс, змінені за допомогою сервісів скорочення URL.

Також ми писали про те, як шахраї створюють підроблені сайти, що імітують ресурси відомих компаній та державних сервісів, аби отримати особисті й банківські дані користувачів.