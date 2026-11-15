Недорогие наушники с отличной автономностью: эксперт посоветовал новинку Sony (фото)
Накладные наушники Sony WH-CH530 предлагают легкий корпус на 150 г, протокол Bluetooth 6.0 и отличную батарею. Но есть нюнсы.
Автор обзора Гарри Падоан провел с новинкой две недели и похвалил ее за звук и удобную посадку, но предупредил об отсутствии шумоподавления, пишет TechRadar.
Звук и функции в приложении
Обозреватель тестировал наушники в офисе и на прогулках, слушая музыку через Tidal. Из коробки звучание слегка смещено к низким частотам — такой настрой помогает накладным моделям не терять бас.
В электронных и танцевальных треках вроде Do Ya (Jazz-N-Groove) и Spirit Potion (Garoad) наушники выдают плотный бас, разборчивый вокал и четкие ударные. Глубокой сцены или тонких деталей от бюджетного сегмента ждать не стоит, но базовый баланс настроен грамотно.
Проводного подключения и кодека LDAC для звука без потерь здесь нет. Зато в приложении Sony Sound Connect доступны:
- Технология DSEE: достраивает детали сжатых аудиофайлов.
- Эквалайзер: готовые профили, ручной 10-полосный режим и тест подбора звука Find Your Equalizer.
- Дополнительные опции: переключение между несколькими устройствами (multipoint) и режим низкой задержки для игр.
Посадка, автономность и компромиссы
Корпус сделан из пластика, но выглядит аккуратно и выпускается в черном, розовом, белом и коралловом цветах. Благодаря малому весу, мягким амбушюрам и свободному оголовью наушники не давят на уши даже после целого рабочего дня.
На одном заряде WH-CH530 работают до 55 часов — это один из главных плюсов модели наряду с ценой. Тем не менее производитель сэкономил на ряде функций:
- Нет активного шумоподавления (ANC): на шумной улице голоса и транспорт пробиваются сквозь музыку (в отличие от моделей с ANC вроде Marshall Milton ANC или OneOdio Focus A1 Pro).
- Нет кабеля и датчиков: слушать по проводу нельзя, автопаузы при снятии и сенсорного управления тоже нет.
Конкуренты, характеристики и итоги обзора
Стартовая цена Sony WH-CH530 в мире не выросла по сравнению с предшественником WH-CH520 и составляет 69,99 доллара. В обзоре TechRadar новинка получила 5 из 5 за соотношение цены и возможностей, по 4 из 5 за звук и дизайн и 3,5 из 5 за набор функций.
Тем, кто не любит накладную посадку, обозреватель советует обратить внимание на полноразмерные Sony WH-CH730N или Anker Soundcore Q30. Если за сопоставимые деньги нужно шумоподавление, в качестве альтернативы приводят накладные OneOdio Focus A1 Pro за 34,99 доллара (40-мм драйверы, ANC, 70 часов работы, 200 г) или полноразмерные 1More Sonoflow Pro HQ51 за 89 долларов (40-мм драйверы, ANC, до 100 часов работы, 246 г и разъем 3,5 мм).
Сами Sony WH-CH530 подойдут тем, кому нужны легкие наушники с большой автономностью для офиса и прогулок без переплаты за ANC.
Основные характеристики Sony WH-CH530:
- Тип и драйверы: накладные, 30 мм (динамические).
- Диапазон частот: от 20 Гц до 20 кГц.
- Связь: Bluetooth 6.0 (без аудиоразъема).
- Автономность: до 55 часов, зарядка по USB-C.
- Шумоподавление: нет.
- Вес: 150 г.
Цена в Украине:
- Sony WH-CH530 — 3192 грн.
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