Недорогие наушники с отличной автономностью: эксперт посоветовал новинку Sony (фото)

Накладные наушники Sony WH-CH530 предлагают легкий корпус на 150 г, протокол Bluetooth 6.0 и отличную батарею. Но есть нюнсы.

Автор обзора Гарри Падоан провел с новинкой две недели и похвалил ее за звук и удобную посадку, но предупредил об отсутствии шумоподавления, пишет TechRadar.

Звук и функции в приложении

Обозреватель тестировал наушники в офисе и на прогулках, слушая музыку через Tidal. Из коробки звучание слегка смещено к низким частотам — такой настрой помогает накладным моделям не терять бас.

В электронных и танцевальных треках вроде Do Ya (Jazz-N-Groove) и Spirit Potion (Garoad) наушники выдают плотный бас, разборчивый вокал и четкие ударные. Глубокой сцены или тонких деталей от бюджетного сегмента ждать не стоит, но базовый баланс настроен грамотно.

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Проводного подключения и кодека LDAC для звука без потерь здесь нет. Зато в приложении Sony Sound Connect доступны:

Технология DSEE: достраивает детали сжатых аудиофайлов.

достраивает детали сжатых аудиофайлов. Эквалайзер: готовые профили, ручной 10-полосный режим и тест подбора звука Find Your Equalizer.

готовые профили, ручной 10-полосный режим и тест подбора звука Find Your Equalizer. Дополнительные опции: переключение между несколькими устройствами (multipoint) и режим низкой задержки для игр.

Sony WH-CH530 в красном цвете Фото: What Hi-Fi?

Посадка, автономность и компромиссы

Корпус сделан из пластика, но выглядит аккуратно и выпускается в черном, розовом, белом и коралловом цветах. Благодаря малому весу, мягким амбушюрам и свободному оголовью наушники не давят на уши даже после целого рабочего дня.

На одном заряде WH-CH530 работают до 55 часов — это один из главных плюсов модели наряду с ценой. Тем не менее производитель сэкономил на ряде функций:

Нет активного шумоподавления (ANC): на шумной улице голоса и транспорт пробиваются сквозь музыку (в отличие от моделей с ANC вроде Marshall Milton ANC или OneOdio Focus A1 Pro).

на шумной улице голоса и транспорт пробиваются сквозь музыку (в отличие от моделей с ANC вроде Marshall Milton ANC или OneOdio Focus A1 Pro). Нет кабеля и датчиков: слушать по проводу нельзя, автопаузы при снятии и сенсорного управления тоже нет.

Конкуренты, характеристики и итоги обзора

Стартовая цена Sony WH-CH530 в мире не выросла по сравнению с предшественником WH-CH520 и составляет 69,99 доллара. В обзоре TechRadar новинка получила 5 из 5 за соотношение цены и возможностей, по 4 из 5 за звук и дизайн и 3,5 из 5 за набор функций.

Тем, кто не любит накладную посадку, обозреватель советует обратить внимание на полноразмерные Sony WH-CH730N или Anker Soundcore Q30. Если за сопоставимые деньги нужно шумоподавление, в качестве альтернативы приводят накладные OneOdio Focus A1 Pro за 34,99 доллара (40-мм драйверы, ANC, 70 часов работы, 200 г) или полноразмерные 1More Sonoflow Pro HQ51 за 89 долларов (40-мм драйверы, ANC, до 100 часов работы, 246 г и разъем 3,5 мм).

Сами Sony WH-CH530 подойдут тем, кому нужны легкие наушники с большой автономностью для офиса и прогулок без переплаты за ANC.

Основные характеристики Sony WH-CH530:

Тип и драйверы: накладные, 30 мм (динамические).

накладные, 30 мм (динамические). Диапазон частот: от 20 Гц до 20 кГц.

от 20 Гц до 20 кГц. Связь: Bluetooth 6.0 (без аудиоразъема).

Bluetooth 6.0 (без аудиоразъема). Автономность: до 55 часов, зарядка по USB-C.

до 55 часов, зарядка по USB-C. Шумоподавление: нет.

нет. Вес: 150 г.

Цена в Украине:

Sony WH-CH530 — 3192 грн.

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