Недорогі навушники з чудовою автономністю: експерт порадив новинку від Sony (фото)

Накладні навушники Sony WH-CH530 мають легкий корпус вагою 150 г, підтримують протокол Bluetooth 6.0 та мають чудовий акумулятор. Але є й нюанси.

Автор огляду Гаррі Падоан протестував новинку протягом двох тижнів і високо оцінив її за якість звуку та зручну посадку, але зауважив, що вона не має функції шумозаглушення, пише TechRadar.

Звук та функції в додатку

Оглядач тестував навушники в офісі та під час прогулянок, слухаючи музику через Tidal. З коробки звучання дещо зміщене в бік низьких частот — таке налаштування допомагає накладним моделям не втрачати баси.

У електронних та танцювальних треках на кшталт Do Ya (Jazz-N-Groove) та Spirit Potion (Garoad) навушники забезпечують насичений бас, чіткий вокал та виразні ударні. Глибокої сцени чи тонких деталей від бюджетного сегмента чекати не варто, але базовий баланс налаштований грамотно.

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Провідного підключення та кодека LDAC для звуку без втрат тут немає. Зате у додатку Sony Sound Connect доступні:

Технологія DSEE: відтворює деталі стиснутих аудіофайлів.

відтворює деталі стиснутих аудіофайлів. Еквалайзер: готові профілі, ручний 10-смуговий режим і тест підбору звуку Find Your Equalizer.

готові профілі, ручний 10-смуговий режим і тест підбору звуку Find Your Equalizer. Додаткові опції: перемикання між кількома пристроями (multipoint) та режим низької затримки для ігор.

Sony WH-CH530 червоного кольору Фото: What Hi-Fi?

Посадка, автономність та компроміси

Корпус виготовлений із пластику, але має охайний вигляд і випускається у чорному, рожевому, білому та кораловому кольорах. Завдяки невеликій вазі, м’яким амбушурам і вільному наголов’ю навушники не тиснуть на вуха навіть після цілого робочого дня.

На одному заряді WH-CH530 працюють до 55 годин — це одна з головних переваг моделі поряд із ціною. Проте виробник заощадив на низці функцій:

Немає активного шумозаглушення (ANC): на галасливій вулиці голоси та шум транспорту пробиваються крізь музику (на відміну від моделей з ANC, таких як Marshall Milton ANC або OneOdio Focus A1 Pro).

на галасливій вулиці голоси та шум транспорту пробиваються крізь музику (на відміну від моделей з ANC, таких як Marshall Milton ANC або OneOdio Focus A1 Pro). Немає кабелю та датчиків: слухати через дріт неможливо, автопаузи при знятті та сенсорне керування також відсутні.

Конкуренти, технічні характеристики та підсумки огляду

Стартова ціна Sony WH-CH530 у світі не зросла порівняно з попередником WH-CH520 і становить 69,99 долара. У огляді TechRadar новинка отримала 5 із 5 за співвідношення ціни та можливостей, по 4 із 5 за звук і дизайн та 3,5 із 5 за набір функцій.

Тим, хто не любить накладні навушники, оглядач радить звернути увагу на повнорозмірні Sony WH-CH730N або Anker Soundcore Q30. Якщо за порівнянну ціну потрібне шумозаглушення, як альтернативу пропонують накладні OneOdio Focus A1 Pro за 34,99 долара (40-мм драйвери, ANC, 70 годин автономної роботи, 200 г) або повнорозмірні 1More Sonoflow Pro HQ51 за 89 доларів (40-мм динаміки, ANC, до 100 годин автономної роботи, 246 г і роз’єм 3,5 мм).

Самі навушники Sony WH-CH530 підійдуть тим, кому потрібні легкі навушники з тривалим часом автономної роботи для офісу та прогулянок без зайвих витрат на функцію ANC.

Основні характеристики Sony WH-CH530:

Тип і драйвери: накладні, 30 мм (динамічні).

накладні, 30 мм (динамічні). Діапазон частот: від 20 Гц до 20 кГц.

від 20 Гц до 20 кГц. Зв'язок: Bluetooth 6.0 (без аудіороз'єму).

Bluetooth 6.0 (без аудіороз'єму). Автономність: до 55 годин, зарядка через USB-C.

до 55 годин, зарядка через USB-C. Шумозаглушення: немає.

немає. Вага: 150 г.

Ціна в Україні:

Sony WH-CH530 — 3192 грн.

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