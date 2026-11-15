Умные очки Apple уже близко: названа главная фишка будущей новинки (фото)

Apple готовит к выходу умные очки. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, новинку без функций дополненной реальности представят в июне 2027 года на конференции WWDC.

В продажу устройство поступит не сразу — поставки начнутся ближе к концу 2027 года, пишет The Verge.

Дизайн, чип и зарядка размером с Tic Tac

По данным утечек, первые смарт-очки Apple окажутся немного тоньше моделей Ray-Ban второго поколения от Meta. Прототипы с кодовым названием N50 работают на облегченной версии visionOS и новом процессоре, созданном на базе прошлых чипов от часов Apple.

Зарядка выполнена по принципу MagSafe. Гурман описывает ее как плоский прямоугольный блок размером примерно с конфету Tic Tac, которым можно пользоваться, даже не снимая очки.

Роль Siri, звук и работа без iPhone

Главную ставку в Apple делают на обновленную Siri, которая учится точно управлять действиями внутри приложений. Компания уже внедряет эти функции и открывает доступ разработчикам на iPhone, чтобы к выходу очков сторонние программы сразу поддерживали голосовое управление.

Видео дня

Для многих задач очкам понадобится iPhone — самостоятельным устройством они не станут. Но модуль Wi-Fi даст им часть свободы: отдельные функции вне сторонних приложений продолжат работать, даже если отойти от телефона. Например, пользователи смогут дальше слушать аудио по Wi-Fi.

Кроме стиля и приватности, в Apple делают упор на звук: по словам сотрудников компании, его качество будет одним из лучших в индустрии. Очки подойдут для обычных звонков, музыки и аудиовызовов в FaceTime.

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