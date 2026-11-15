Новый iPhone Duo не оправдал ожиданий: почему почти треть покупателей вернула смартфон

Почти 30 % покупателей нового смартфона iPhone Duo вернули устройство Apple в течение 14-дневного срока, предусмотренного для возврата товара.

В опросе приняли участие почти 6 тысяч человек, которые приобрели iPhone Duo в первые дни после начала продаж. Около трети респондентов сообщили, что вернули смартфон и получили деньги обратно, как показывают результаты опроса, проведенного среди читателей издания 9to5Mac.

Автор материала Бен Лавджой отмечает, что такой показатель возвратов может показаться тревожным сигналом для будущего устройства. Однако он не считает эти результаты неожиданными или критическими для Apple.

По его словам, iPhone Duo существенно отличается от предыдущих моделей. Изменения касаются веса устройства, соотношения сторон внешнего дисплея и самого способа использования смартфона.

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Кроме того, высокая цена могла побудить часть покупателей приобрести новинку скорее в экспериментальных целях, чем для постоянного использования.

В комментариях под опросом пользователи назвали несколько причин, по которым решили отказаться от нового смартфона. Среди основных претензий — отсутствие привычного Touch ID, возможности камеры и неудобство внешнего экрана. В частности, один из покупателей объяснил своё решение так: "Вернул его — не могу отказаться от Touch ID".

Другой пользователь отметил, что для него важны возможности камеры. Еще один покупатель пожаловался на неудобство конструкции и слишком маленький внешний дисплей.

Кроме того, пользователи критиковали необходимость каждый раз раскладывать смартфон, чтобы получить доступ к большему экрану. Некоторым владельцам оказалось неудобно пользоваться внешним дисплеем из-за особенностей его конструкции.

Один из покупателей рассказал о проблеме с шарниром устройства. Во время отдыха в пустыне Сахара песок попал внутрь механизма складывания смартфона. После этого при открывании пользователь услышал хруст, а устройство перестало полностью раскладываться. Чтобы закрыть его, приходилось прилагать усилия.

Несмотря на значительную долю возвратов среди участников опроса, автор материала не считает, что Apple стоит беспокоиться о будущем iPhone Duo. Он объясняет это тем, что новый смартфон стал существенным изменением по сравнению с предыдущими моделями, поэтому часть покупателей могла просто проверять, подходит ли им такой формат устройства.

Кроме того, о спросе на новинку свидетельствуют длительные сроки доставки. По наблюдениям автора, в ходе отдельных проверок магазины Apple предлагали доставку смартфона только в конце января.

В то же время сам автор отмечает, что не хотел бы использовать iPhone Duo в качестве единственного смартфона из-за высоких требований к качеству камеры, хотя новинка ему нравится.

Кроме того, Фокус писал о тестовых селфи на iPhone Duo. Выяснилось, насколько хороша (или плоха) фронтальная камера под дисплеем.

Кроме того, будущий iPhone 18 получит аккумулятор емкостью 4430 мАч. Это не только заметно больше, чем у предшественника, но и превосходит показатель флагманского iPhone 18 Pro.