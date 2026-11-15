Новий iPhone Duo не виправдав очікувань: чому майже третина покупців повернула смартфон

Майже 30% покупців нового смартфона iPhone Duo повернули пристрій Apple протягом 14-денного терміну, передбаченого для повернення товару.

В опитуванні взяли участь майже 6 тисяч людей, які придбали iPhone Duo в перші дні після старту продажів. Близько третини респондентів повідомили, що повернули смартфон і отримали гроші назад, свідчать результати опитування, проведеного серед читачів видання 9to5Mac.

Автор матеріалу Бен Лавджой зазначає, що такий показник повернень може здаватися тривожним сигналом для майбутнього пристрою. Однак він не вважає результати несподіваними або критичними для Apple.

За його словами, iPhone Duo суттєво відрізняється від попередніх моделей. Зміни стосуються ваги пристрою, співвідношення сторін зовнішнього дисплея та самого способу користування смартфоном.

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Крім того, висока ціна могла спонукати частину покупців придбати новинку радше для експерименту, ніж для постійного використання.

У коментарях під опитуванням користувачі назвали кілька причин, через які вирішили відмовитися від нового смартфона. Серед основних претензій — відсутність звичного Touch ID, можливості камери та незручність зовнішнього екрана. Зокрема, один із покупців пояснив своє рішення так: "Повернув його — не можу відмовитися від Touch ID".

Інший користувач зазначив, що для нього важливі можливості камери. Ще один покупець поскаржився на незручність конструкції та надто маленький зовнішній дисплей.

Також користувачі критикували необхідність щоразу розкладати смартфон, щоб отримати доступ до більшого екрана. Деяким власникам виявилося незручно користуватися зовнішнім дисплеєм через його особливості конструкції.

Окремий покупець розповів про проблему з шарніром пристрою. Під час відпочинку в пустелі Сахара пісок потрапив усередину механізму складання смартфона. Після цього під час відкривання користувач почув хрускіт, а пристрій перестав повністю розкладатися. Щоб закрити його, доводилося докладати зусиль.

Попри значну частку повернень серед учасників опитування, автор матеріалу не вважає, що Apple варто хвилюватися через майбутнє iPhone Duo. Він пояснює це тим, що новий смартфон став суттєвою зміною порівняно з попередніми моделями, тому частина покупців могла просто перевіряти, чи підходить їм такий формат пристрою.

Крім того, на користь попиту на новинку свідчать тривалі терміни доставки. За спостереженнями автора, під час окремих перевірок магазини Apple пропонували доставку смартфона лише наприкінці січня.

Водночас сам автор зазначає, що не хотів би використовувати iPhone Duo як єдиний смартфон через високі вимоги до якості камери, хоча новинка йому подобається.

Також Фокус писав про тестові селфи на iPhone Duo. З'ясувалося, наскільки хороша (чи погана) передня камера під дисплеєм.

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