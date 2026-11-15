Розумні окуляри Apple вже незабаром: названо головну особливість майбутньої новинки (фото)

Apple готує до випуску смарт-окуляри. За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, новинку без функцій доповненої реальності презентують у червні 2027 року на конференції WWDC.

Пристрій з'явиться у продажу не відразу — поставки розпочнуться ближче до кінця 2027 року, пише The Verge.

Дизайн, чіп і зарядний пристрій розміром з Tic Tac

Згідно з витоками інформації, перші смарт-окуляри Apple виявляться дещо тоншими за моделі Ray-Ban другого покоління від Meta. Прототипи з кодовою назвою N50 працюють на полегшеній версії visionOS та новому процесорі, створеному на базі попередніх чіпів від годинників Apple.

Зарядка працює за принципом MagSafe. Гурман описує її як плоский прямокутний блок розміром приблизно з цукерку Tic Tac, яким можна користуватися, навіть не знімаючи окуляри.

Роль Siri, звук та робота без iPhone

У Apple роблять головну ставку на оновлену Siri, яка навчається точно керувати діями всередині додатків. Компанія вже впроваджує ці функції та надає доступ розробникам на iPhone, щоб до виходу окулярів сторонні програми відразу підтримували голосове керування.

Видео дня

Для виконання багатьох завдань окулярам знадобиться iPhone — вони не стануть самостійним пристроєм. Але модуль Wi-Fi надасть їм певну свободу: окремі функції поза сторонніми додатками продовжуватимуть працювати, навіть якщо відійти від телефону. Наприклад, користувачі зможуть і надалі слухати аудіо через Wi-Fi.

Окрім стилю та конфіденційності, у Apple роблять акцент на звуці: за словами співробітників компанії, його якість буде однією з найкращих у галузі. Окуляри підійдуть для звичайних дзвінків, прослуховування музики та аудіодзвінків у FaceTime.

Раніше повідомлялося, що новий iPhone Duo не виправдав очікувань: чому майже третина покупців повернула смартфон.