Мечтаете о смартфоне, который работает несколько дней без подзарядки? Вот на какие модели стоит обратить внимание.

Издание Android Authority провело тестирование десятков смартфонов. На основе полученных результатов эксперты отобрали 5 моделей, которые выделяются своей автономностью.

OnePlus 15: лучший по времени автономной работы

Смартфон OnePlus 15 Фото: OnePlus

OnePlus 15 стал фаворитом издания по показателям автономности. Смартфон оснащен емким кремний-углеродным аккумулятором на 7300 мА·ч и поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку. В ходе тестов устройство продержалось до 35 ч при воспроизведении видео в формате 4K, более 7 ч — при непрерывной съемке видео (4K) или фото, около 10 ч — при просмотре веб-страниц и более 13 ч — во время видеозвонков.

Полная зарядка смартфона занимает примерно 41 мин., а до 50% емкости он заряжается всего за 16 мин. Благодаря процессору Snapdragon 8 Elite Gen 5 и дисплею с частотой обновления 165 Гц, это мощный флагман.

Видео дня

Тем не менее, в обзоре упоминаются и недостатки: упрощенная камера, склонность к перегреву, а также менее долгосрочная поддержка обновлениями ПО, чем ожидалось от устройства премиум-класса.

Google Pixel 10: лучший компактный смартфон

Смартфон Google Pixel 10 Фото: Android Police

Google Pixel 10 — отличный выбор для тех, кому важна хорошая автономность, но при этом не хочется носить с собой громоздкий аппарат. Аккумулятор емкостью 4970 мА·ч в сочетании с энергоэффективным процессором Tensor G5 позволил этой модели превзойти своего предшественника, Pixel 9, по времени работы без подзарядки.

Смартфон проработал почти 14 ч в режиме веб-серфинга, около 10 ч в режиме видеозвонков и более 5 ч при непрерывной фотосъемке. Устройство также оснащено универсальной системой камер, отличается качественной сборкой и будет получать обновления ПО в течение 7 лет. Главный недостаток — скорость зарядки: для полного восполнения заряда требуется около 85 мин.

Motorola Razr Ultra: лучшая "раскладушка" по времени автономной работы

Смартфон Motorola Razr Ultra Фото: cnet.com

Motorola Razr Ultra опровергает распространенное мнение о том, что складные смартфоны неизбежно жертвуют временем автономной работы. Несмотря на компактный форм-фактор "раскладушки" и наличие 2-х дисплеев, устройство оснащено аккумулятором емкостью 4700 мА·ч, которого хватает на полноценный день интенсивного использования.

Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью до 68 Вт и беспроводную — до 30 Вт. По данным Android Authority, полная зарядка устройства с помощью адаптера на 45 Вт занимает примерно 57 мин. Благодаря премиальным материалам, мощному процессору, качественным камерам и "чистому" ПО этот складной смартфон выглядит весьма впечатляюще, хотя к его недостаткам можно отнести высокую цену и ограниченный срок поддержки обновлениями.

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