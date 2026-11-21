Мрієте про смартфон, який працює кілька днів без підзарядки? Ось на які моделі варто звернути увагу.

Видання Android Authority провело тестування десятків смартфонів. На основі отриманих результатів експерти відібрали 5 моделей, які вирізняються своєю автономністю.

OnePlus 15: найкращий за часом автономної роботи

Смартфон OnePlus 15 Фото: OnePlus

OnePlus 15 став фаворитом видання за показниками автономності. Смартфон оснащений ємним кремній-вуглецевим акумулятором на 7300 мА·год і підтримує швидку дротову та бездротову зарядку. Під час тестів пристрій пропрацював до 35 годин під час відтворення відео у форматі 4K, понад 7 годин — під час безперервної зйомки відео (4K) або фото, близько 10 годин — під час перегляду веб-сторінок і понад 13 годин — під час відеодзвінків.

Повна зарядка смартфона займає приблизно 41 хв., а до 50 % ємності він заряджається всього за 16 хв. Завдяки процесору Snapdragon 8 Elite Gen 5 та дисплею з частотою оновлення 165 Гц це потужний флагман.

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Проте в огляді згадуються й недоліки: спрощена камера, схильність до перегріву, а також менш тривала підтримка оновлень програмного забезпечення, ніж очікувалося від пристрою преміум-класу.

Google Pixel 10: найкращий компактний смартфон

Смартфон Google Pixel 10 Фото: Android Police

Google Pixel 10 — чудовий вибір для тих, кому важлива хороша автономність, але при цьому не хочеться носити з собою громіздкий пристрій. Акумулятор ємністю 4970 мА·год у поєднанні з енергоефективним процесором Tensor G5 дозволив цій моделі перевершити свого попередника, Pixel 9, за часом роботи без підзарядки.

Смартфон пропрацював майже 14 годин у режимі веб-серфінгу, близько 10 годин у режимі відеодзвінків і понад 5 годин під час безперервної фотозйомки. Пристрій також оснащений універсальною системою камер, відрізняється якісною збіркою та отримуватиме оновлення ПЗ протягом 7 років. Головний недолік — швидкість заряджання: для повного заряджання потрібно близько 85 хв.

Motorola Razr Ultra: найкращий "розкладач" за часом автономної роботи

Смартфон Motorola Razr Ultra Фото: cnet.com

Motorola Razr Ultra спростовує поширену думку про те, що складні смартфони неминуче поступаються часом автономної роботи. Незважаючи на компактний форм-фактор "розкладачки" та наявність двох дисплеїв, пристрій оснащений акумулятором ємністю 4700 мА·год, якого вистачає на цілий день інтенсивного використання.

Смартфон підтримує дротову зарядку потужністю до 68 Вт і бездротову — до 30 Вт. За даними Android Authority, повна зарядка пристрою за допомогою адаптера на 45 Вт займає приблизно 57 хв. Завдяки преміальним матеріалам, потужному процесору, якісним камерам і "чистому" ПЗ цей складаний смартфон виглядає досить вражаюче, хоча до його недоліків можна віднести високу ціну та обмежений термін підтримки оновленнями.

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