Для украинских покупателей эти новинки могут служить альтернативой, особенно во время отключения электроэнергии, путешествий, игр или интенсивного повседневного использования.

Производители смартфонов стремятся увеличить емкость аккумулятора далеко за пределы "традиционных" 5000 мАч. Ожидается, что несколько будущих устройств получат батареи емкостью 9000 мАч и более, — до 12 000 мАч. Однако многие такие модели пока что для китайского рынка. Их европейские версии, даты запуска в Украине и цены пока не подтверждены, передает Фокус.

Honor 700, Honor 700 Pro и Honor 700S

Смартфон Honor 700 Pro Фото: Скриншот

Honor презентует 3 смартфона в Китае 23 ноября. Все модели оснащены батареей емкостью 9000 мАч и будут поддерживать проводную зарядку мощностью 80 Вт. Остальные характеристики: 6,57-дюймовый дисплей, фронтальная камера на 50 МП, корпус толщиной 7,96 мм.

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Ожидается, что Honor 700 Pro будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 5, в то время как стандартный Honor 700 может использовать Snapdragon 8s Gen 4. Более доступный 700S будет работать на Snapdragon 7 Gen 4.

Обычная модель и модель Pro могут получить основную камеру на 200 МП и перископический телеобъектив на 50 МП с 3,5-кратным оптическим зумом. У 700S может быть более простая дополнительная камера.

Доступность в Украине

Honor уже присутствует в Украине, поэтому международный релиз сделает эти телефоны достойными внимания. Пока компания не подтвердила, будет ли 700-я серия продаваться в Европе или Украине. Доступность на местном уровне и цены остаются неизвестными.

OnePlus Turbo 7 Pro

OnePlus Turbo 6 Pro Фото: OnePlus

OnePlus готовит Turbo 7 Pro, — смартфон, ориентированный на производительность, который может появиться в Китае до конца 2026 года. Сертификат подтверждает проводную зарядку мощностью 100 Вт, а утечка предполагает емкость аккумулятора не менее 9000 мАч.

Скорее всего, устройство получит 6,78-дюймовый плоский дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления до 185 Гц, основную камеру на 200 МП и новый процессор Qualcomm.

Доступность в Украине

Ранее OnePlus поставляла некоторые устройства для китайского рынка на международные рынки под разными названиями. Однако подтвержденного глобального или украинского выпуска Turbo 7 Pro пока нет. Покупателям в Украине не следует рассчитывать, что китайская модель будет продаваться на местном уровне под тем же названием.

Oppo PNC110

Смартфон Oppo PNC110 Фото: MIIT China

Oppo разрабатывает смартфон с номером модели PNC110. Устройство появилось в базе данных сертификации Китая, что подтверждает возможность подключения 5G и поддержку двух SIM-карт.

Утечки предполагают, что его батарея может иметь емкость 11 460 мАч или 11 640 мАч, потенциально продаваемая как 12 000 мАч. Ожидается, что телефон будет иметь плоский дисплей, селфи-камеру с дырочками и систему с двумя камерами на задней панели.

Устройство может появиться в Китае уже в декабре 2026 года, хотя Oppo не раскрыла его коммерческое название и полные характеристики.

Доступность в Украине

Смартфоны Oppo продаются в Украине, однако PNC110 не подтвержден для местного рынка. Его возможная международная версия также может иметь другую емкость аккумулятора.

Redmi Turbo 6 Max (POCO X9 Pro Max)

Смартфон Redmi Turbo 6 Max Фото: Redmi

Redmi готовит Turbo 6 Max, который может иметь батарею емкостью более 10 000 мАч. Утечки указывают на большой 7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K, процессор MediaTek Dimensity 9-й серии и защиту IP68/IP69.

Модель может появиться в Китае в первом квартале 2027 года. Xiaomi официально не анонсировала устройство и не подтвердила его характеристики.

Доступность в Украине

Модели Redmi Turbo продаются на мировом рынке под брендом POCO, и, по слухам, Turbo 6 Max будет известен в Украине и ЕС как POCO X9 Pro Max. Если эта стратегия брендинга сохранится, данная версия POCO очень вероятно попадет в Украину. Тем не менее, название, дата запуска, емкость аккумулятора и доступность в нашей стране пока не подтверждены.

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