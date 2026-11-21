Для українських покупців ці новинки можуть стати альтернативою, особливо під час відключень електроенергії, подорожей, ігор або інтенсивного щоденного використання.

Виробники смартфонів прагнуть збільшити ємність акумулятора далеко за межі "традиційних" 5000 мА·год. Очікується, що кілька майбутніх пристроїв отримають батареї ємністю 9000 мА·год і більше — до 12 000 мА·год. Однак багато таких моделей поки що призначені для китайського ринку. Їхні європейські версії, дати виходу на ринок в Україні та ціни поки що не підтверджені, повідомляє Фокус.

Honor 700, Honor 700 Pro та Honor 700S

Смартфон Honor 700 Pro Фото: Скриншот

23 листопада компанія Honor презентує в Китаї 3 смартфони. Усі моделі оснащені акумулятором ємністю 9000 мА·год і підтримуватимуть дротову зарядку потужністю 80 Вт. Інші характеристики: 6,57-дюймовий дисплей, фронтальна камера на 50 МП, корпус товщиною 7,96 мм.

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Очікується, що Honor 700 Pro буде оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 5, тоді як стандартна модель Honor 700 може використовувати Snapdragon 8s Gen 4. Більш доступна модель 700S працюватиме на Snapdragon 7 Gen 4.

Звичайна модель та модель Pro можуть бути оснащені основною камерою на 200 МП та перископічним телеоб'єктивом на 50 МП із 3,5-кратним оптичним зумом. Модель 700S може мати простішу додаткову камеру.

Доступність в Україні

Honor вже представлений в Україні, тому міжнародний випуск зробить ці телефони вартими уваги. Поки що компанія не підтвердила, чи буде серія 700 продаватися в Європі чи в Україні. Інформація щодо доступності на місцевому рівні та ціни залишається невідомою.

OnePlus Turbo 7 Pro

OnePlus Turbo 6 Pro Фото: OnePlus

OnePlus готує Turbo 7 Pro — смартфон, орієнтований на продуктивність, який може з’явитися в Китаї до кінця 2026 року. Сертифікат підтверджує наявність дротової зарядки потужністю 100 Вт, а витік інформації вказує на ємність акумулятора не менше 9000 мА·год.

Найімовірніше, пристрій буде оснащений 6,78-дюймовим плоским дисплеєм із роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення до 185 Гц, основною камерою на 200 МП та новим процесором Qualcomm.

Доступність в Україні

Раніше компанія OnePlus постачала деякі пристрої, призначені для китайського ринку, на міжнародні ринки під різними назвами. Однак підтвердженого глобального чи українського випуску Turbo 7 Pro поки що немає. Покупцям в Україні не варто розраховувати, що китайська модель продаватиметься на місцевому ринку під тією самою назвою.

Oppo PNC110

Смартфон Oppo PNC110 Фото: MIIT China

Oppo розробляє смартфон із номером моделі PNC110. Пристрій з’явився в базі даних сертифікації Китаю, що підтверджує можливість підключення до мережі 5G та підтримку двох SIM-карт.

Згідно з витоками інформації, ємність його акумулятора може становити 11 460 мА·год або 11 640 мА·год, що потенційно може позиціонуватися як 12 000 мА·год. Очікується, що телефон матиме плоский дисплей, селфі-камеру з отворами та систему з двома камерами на задній панелі.

Цей пристрій може з'явитися в Китаї вже в грудні 2026 року, хоча компанія Oppo не розкрила його комерційну назву та повні технічні характеристики.

Доступність в Україні

Смартфони Oppo продаються в Україні, проте модель PNC110 не підтверджена для місцевого ринку. Її можлива міжнародна версія також може мати іншу ємність акумулятора.

Redmi Turbo 6 Max (POCO X9 Pro Max)

Смартфон Redmi Turbo 6 Max Фото: Redmi

Redmi готує Turbo 6 Max, який може мати акумулятор ємністю понад 10 000 мА·год. Згідно з витоками, пристрій матиме великий 7-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2K, процесор MediaTek Dimensity 9-ї серії та захист за стандартом IP68/IP69.

Ця модель може з'явитися в Китаї в першому кварталі 2027 року. Xiaomi офіційно не анонсувала цей пристрій і не підтвердила його характеристики.

Доступність в Україні

Моделі Redmi Turbo продаються на світовому ринку під брендом POCO, і, за чутками, Turbo 6 Max буде відомий в Україні та ЄС як POCO X9 Pro Max. Якщо ця стратегія брендингу збережеться, ця версія POCO, найімовірніше, з’явиться в Україні. Проте назва, дата виходу, ємність акумулятора та доступність у нашій країні поки що не підтверджені.

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