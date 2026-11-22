Google представила модель Gemini 4 Neon — нейросеть в актуальной линейке Gemini 4.

Хотя это не флагман серии, в бенчмарках модель уже обходит конкурентов вроде Claude Opus 5.5 и GPT-6.2 Sol, а также реже выдумывает факты, пишет GSMArena.

Тесты и место среди других моделей Gemini 4

В линейке Google новинка расположилась между мощной Gemini 4 Carbon для сложных долгих исследований и быстрой недорогой Gemini 4 Hydrogen для рутинного кода. По независимым оценкам Neon выступает на уровне старших моделей рынка:

Artificial Analysis Intelligence Index: 61 балл у Neon против 59 у Claude Opus 5.5 и 57 у GPT-6.2 Sol.

61 балл у Neon против 59 у Claude Opus 5.5 и 57 у GPT-6.2 Sol. Vals Index: 70,9% против 70,1% и 66,1% соответственно.

70,9% против 70,1% и 66,1% соответственно. Тесты программирования: в Terminal-Bench 4.1 и FrontierCode 2.0 небольшое преимущество сохранила Claude Opus 5.5.

Видео дня

Во внутренних проверках Google модель показала самый низкий уровень ложных ответов среди всех решений компании. Доступны четыре уровня глубины рассуждений вплоть до xhigh, а в стандартном режиме high задача обходится на 32% дешевле, чем на Carbon.

Бенчмарки Gemini 4 Neon Фото: Google

Возможности, цены и кому открыт доступ

У Gemini 4 Neon окно контекста составляет 1 миллион токенов. В среде Google Antigravity модель также умеет работать оркестратором — координировать несколько параллельных подагентов на базе более легкой Hydrogen.

Цены за миллион входных и выходных токенов через API распределились так (на отдельные модели действуют скидки):

Gemini 4 Carbon: 4 и 20 долларов.

4 и 20 долларов. Gemini 4 Neon: 3 и 15 долларов.

3 и 15 долларов. Gemini 4 Hydrogen: 1,5 и 7,5 доллара.

Новинка уже открывается в Gemini API в Google AI Studio, в сервисе Gemini for business и в Google Antigravity на платных тарифах Google AI Pro и Ultra — эти же подписчики могут выбрать ее в списке моделей приложения Gemini. В ближайшие дни выйдет отдельная версия Neon for cyber для проверенных специалистов по кибербезопасности в рамках программы Fairwind Program.

Ранее сообщалось, что бесплатная ИИ-модель Hydrogen от Google поразила в тестах.