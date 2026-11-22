Google представила модель Gemini 4 Neon — нейромережу з актуальної лінійки Gemini 4.

Хоча це не флагман серії, у тестах ця модель уже випереджає таких конкурентів, як Claude Opus 5.5 і GPT-6.2 Sol, а також рідше вигадує факти, пише GSMArena.

Тести та місце серед інших моделей Gemini 4

У лінійці Google ця новинка посіла місце між потужною Gemini 4 Carbon, призначеною для складних тривалих досліджень, та швидкою й недорогою Gemini 4 Hydrogen, призначеною для рутинного коду. За незалежними оцінками, Neon відповідає рівню топових моделей на ринку:

Індекс штучного інтелекту: 61 бал у Neon проти 59 у Claude Opus 5.5 та 57 у GPT-6.2 Sol.

61 бал у Neon проти 59 у Claude Opus 5.5 та 57 у GPT-6.2 Sol. Індекс Vals: 70,9% проти 70,1% та 66,1% відповідно.

70,9% проти 70,1% та 66,1% відповідно. Тести з програмування: у Terminal-Bench 4.1 та FrontierCode 2.0 невелику перевагу зберегла Claude Opus 5.5.

Відео дня

Під час внутрішніх перевірок Google ця модель продемонструвала найнижчий рівень помилкових відповідей серед усіх рішень компанії. Доступні чотири рівні глибини міркувань аж до xhigh, а в стандартному режимі high виконання завдання обходиться на 32 % дешевше, ніж на Carbon.

Бенчмарки Gemini 4 Neon Фото: Google

Можливості, ціни та для кого доступний сервіс

У Gemini 4 Neon вікно контексту становить 1 мільйон токенів. У середовищі Google Antigravity модель також може виконувати функції оркестратора — координувати кілька паралельних подагентів на базі більш легкої Hydrogen.

Ціни за мільйон вхідних та вихідних токенів через API розподілилися так (на окремі моделі діють знижки):

Gemini 4 Carbon: 4 та 20 доларів.

4 та 20 доларів. Gemini 4 Neon: 3 та 15 доларів.

3 та 15 доларів. Gemini 4 Hydrogen: 1,5 та 7,5 долара.

Ця новинка вже доступна в Gemini API у Google AI Studio, у сервісі Gemini for business та в Google Antigravity на платних тарифах Google AI Pro та Ultra — саме ці передплатники можуть вибрати її у списку моделей додатка Gemini. У найближчі дні з’явиться окрема версія Neon for cyber для перевірених фахівців з кібербезпеки в рамках програми Fairwind Program.

Раніше повідомлялося, що безкоштовна модель штучного інтелекту Hydrogen від Google показала вражаючі результати в тестах.