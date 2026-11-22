Google добавила в чат-бот Gemini генерацию GIF-анимаций по текстовому описанию. Теперь вместо поиска готовых картинок на сайтах вроде Giphy или Tenor можно создать собственную GIF-анимацию под свой запрос.

Инструмент уже начал работать на базе новой видеомодели компании, но доступен пока не во всех странах, пишет SammyFans.

Как работает создание GIF в Gemini

Функцию запустили на базе видеомодели Gemini Omni 1.2 Flash. Она превращает текстовый запрос в короткий зацикленный ролик длительностью около трех секунд.

Пользоваться инструментом просто: достаточно описать нужную сцену в строке чата, а затем скачать готовую гифку на устройство или скопировать ее прямо в переписку, сообщение или пост в соцсетях. Можно также отправить свое фото, которое нужно "оживить", внеся совершенно любое причудливое изменение — в примере от Google девушка пририсовала себе лазеры из глаз.

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Пример GIF-анимации в Gemini Фото: Google

Где уже запустили функцию и при чем тут ChatGPT

Google сообщила о новинке в соцсети X, но глобальный запуск еще не завершен. Первыми создавать GIF смогли пользователи из семи стран: Австралии, Великобритании, Германии, Канады, США, Южной Кореи и Японии. В остальных регионах придется подождать расширения списка.

Обновление вышло вскоре после аналогичного шага OpenAI — ранее в ChatGPT тоже добавили генерацию коротких анимаций из текста на базе модели Images 2.6.

Ранее сообщалось, что Google представила модель Gemini 4 Neon — нейросеть в актуальной линейке Gemini 4. Хотя это не флагман серии, в бенчмарках модель уже обходит конкурентов вроде Claude Opus 5.5 и GPT-6.2 Sol, а также реже выдумывает факты