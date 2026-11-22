Google додала до чат-бота Gemini функцію створення GIF-анімацій на основі текстового опису. Тепер замість пошуку готових зображень на таких сайтах, як Giphy чи Tenor, можна створити власну GIF-анімацію відповідно до свого запиту.

Цей інструмент уже почав працювати на базі нової відеомоделі компанії, але поки що доступний не у всіх країнах, пише SammyFans.

Як працює створення GIF-файлів у Gemini

Цю функцію запущено на базі відеомоделі Gemini Omni 1.2 Flash. Вона перетворює текстовий запит на короткий циклічний ролик тривалістю близько трьох секунд.

Користуватися інструментом просто: достатньо описати потрібну сцену в рядку чату, а потім завантажити готову гіфку на пристрій або скопіювати її прямо в листування, повідомлення чи допис у соцмережах. Можна також надіслати своє фото, яке потрібно "оживити", внесли абсолютно будь-яку химерну зміну — у прикладі від Google дівчина намалювала собі лазери з очей.

Відео дня

Приклад GIF-анімації в Gemini Фото: Google

Де цю функцію вже запустили і яке до цього відношення має ChatGPT

Google повідомила про нову функцію у соцмережі X, але глобальний запуск ще не завершено. Першими створити GIF змогли користувачі з семи країн: Австралії, Великої Британії, Німеччини, Канади, США, Південної Кореї та Японії. У решті регіонів доведеться почекати на розширення списку.

Оновлення з’явилося незабаром після аналогічного кроку OpenAI — раніше в ChatGPT також додали функцію створення коротких анімацій на основі тексту за допомогою моделі Images 2.6.

Раніше повідомлялося, що Google представила модель Gemini 4 Neon — нейромережу з актуальної лінійки Gemini 4. Хоча це не флагман серії, у бенчмарках модель уже випереджає таких конкурентів, як Claude Opus 5.5 і GPT-6.2 Sol, а також рідше вигадує факти