Вечером 24 ноября пользователи начали массово жаловаться на сбой в работе TikTok.

Тысячи людей при попытке открыть приложение столкнулись с ошибкой "Что-то пошло не так", сообщает Downdetector, онлайн-платформа для мониторинга статуса и сбоев в работе популярных веб-сайтов, приложений, игр, банков и других цифровых сервисов в режиме реального времени.

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Сообщения о неполадках начали поступать во вторник примерно в 14:40 по восточному времени (21:40 в Украине).

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