Диджитал
В работе TikTok произошел масштабный сбой: что известно
Вечером 24 ноября пользователи начали массово жаловаться на сбой в работе TikTok.
Тысячи людей при попытке открыть приложение столкнулись с ошибкой "Что-то пошло не так", сообщает Downdetector, онлайн-платформа для мониторинга статуса и сбоев в работе популярных веб-сайтов, приложений, игр, банков и других цифровых сервисов в режиме реального времени.
Сообщения о неполадках начали поступать во вторник примерно в 14:40 по восточному времени (21:40 в Украине).
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