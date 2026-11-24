Увечері 24 листопада користувачі почали масово скаржитися на збій у роботі TikTok.

Тисячі людей під час спроби відкрити додаток зіткнулися з помилкою "Щось пішло не так", повідомляє Downdetector, онлайн-платформа для моніторингу стану та збоїв у роботі популярних веб-сайтів, додатків, ігор, банків та інших цифрових сервісів у режимі реального часу.

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Повідомлення про неполадки почали надходити у вівторок о 14:40 за східним часом (21:40 в Україні).

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