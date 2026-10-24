Вечеринки, рекламные контракты и 15 млн подписчиков: 96-летняя бабушка стала звездой TikTok

96-летняя американка по имени Лилиан Дроняк, ведущая активный образ жизни, стала звездой TikTok. За её жизнью следят 15 миллионов подписчиков в сети.

96-летняя женщина, проживающая в доме престарелых, ходит на свидания, устраивает вечеринки с друзьями, спорит с директором и развлекает подписчиков в TikTok, пишет Bild.

Кроме того, пенсионерка ещё и зарабатывает на своих видео достаточно денег и может самостоятельно оплачивать высокие расходы на проживание в доме престарелых. Её проживание в американском штате Коннектикут обходится примерно в 12 000 долларов в месяц.

Бабушка в TikTok: безумная вечеринка вместо сна

Квартира Лилиан — это место для вечеринок. Её друзья регулярно заходят к ней, играет музыка. Это даже вызвало проблемы с владельцем дома престарелых. Он угрожал 96-летней женщине выселением.

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"Вы не сможете помешать мне веселиться. Лучше я умру", — пояснила она.

В конце концов, компромисс был достигнут: вечеринки — да, алкоголь в комнате — нет. Так что теперь они поднимают тосты перед вечеринкой.

Ее видео в TikTok оплачивают проживание в доме престарелых

В своих видео в TikTok она обычно передвигается в инвалидной коляске, рассказывает о своей повседневной жизни, даёт советы по поводу свиданий или шутит о мужчинах. Её внук иногда помогает с загрузкой и монтажом роликов. Но идеи почти всегда принадлежат самой бабушке.

Лилиан Дроняк Фото: Скриншот

"Я всегда знала, что у меня есть всё необходимое, чтобы стать знаменитой. Я просто никогда не думала, что это произойдёт, когда мне будет за 90", — сказала она BBC.

Между тем крупные и известные компании предлагают пенсионерке сниматься в рекламных кампаниях. Недавно она снялась в видеоролике для крупнейшего в мире производителя косметики. В нём она рассказывает о свидании с молодым мужчиной и рекламирует крем против морщин.

По данным BBC, 96-летняя женщина теперь без труда оплачивает свои счета за проживание в доме престарелых за счет этих предложений и вносит взносы в студенческий фонд своего правнука.

Напомним, что в Великобритании женщина по имени Дороти Крейтон отпраздновала свой 107-й день рождения в доме престарелых в Хэмпшире. Во время празднования она намекнула, что секрет долголетия связан с её основным завтраком.

Кроме того, Анна Пози из Италии в свои 102 года до сих пор работает в собственном кафе с 7 утра и обслуживает гостей до наступления темноты. Женщина официально вышла на пенсию ещё в 1980-х годах, но до сих пор каждое утро в 7 часов открывает двери своего кафе, накрывает столы и с улыбкой встречает гостей.