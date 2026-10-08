102-летняя бариста до сих пор каждое утро ходит на работу: женщина раскрыла свой секрет долголетия

Анна Пози из Италии в свои 102 года до сих пор работает в собственном кафе с 7 утра и обслуживает гостей до наступления темноты.

Женщина официально вышла на пенсию ещё в 1980-х годах, но до сих пор каждое утро в 7 часов она открывает двери своего кафе, накрывает столы и с улыбкой встречает гостей, пишет Zena.

Бабушка живёт и работает в маленьком итальянском городке Неббуно, на берегу озера Маджоре. Она — самая пожилая бариста Италии. Впервые Анна открыла двери своего кафе "Bar Centrale" 1 мая 1958 года вместе со своим мужем Рене.

Анна Пози из Италии

Её единственный отпуск был в пятидесятых годах

И хотя она официально вышла на пенсию в 1984 году в возрасте 60 лет, Анна признается, что никогда не думала отдыхать дома. Её последний настоящий ежегодный отпуск был в начале пятидесятых годов, когда она провела восемь дней в Париже.

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"Зачем мне останавливаться? Мой бар — это не работа, это моя жизнь", — говорит бабушка Анна.

Женщина до сих пор придерживается строгого распорядка дня: она встает около шести утра, а в семь часов открывает кафе, готовит помещение и лично обслуживает гостей. Цена эспрессо в её кафе составляет 1,20 евро, а капучино — 1,50 евро.

Она сама руководит этим заведением уже более полувека

После смерти мужа в 1974 году Анна не закрыла заведение, а смело продолжила работать самостоятельно. В 1960-х годах их кафе было главным местом отдыха с открытым танцполом и музыкальным автоматом, куда приезжали гости из окрестных городов. Сегодня ей помогают дочь Кристина и внучка.

"Я уже 51 год живу одна, будучи вдовой. Но мне это нравится, потому что я люблю быть среди людей. Тогда я чувствую себя хорошо", — объясняет Анна.

Секрет жизненной силы: домашний яблочный пирог и немного лекарств

Она говорит, что нет никакого особого секрета её энергии в 102 года. Женщина любит чай и кусочек домашнего яблочного пирога на завтрак, ест очень маленькими порциями и старается постоянно занимать свой ум какими-то задачами. Она не носит очков, а из лекарств принимает только полтаблетки от давления в день.

"Голова ещё работает, и с костями всё в порядке. Не стоит во всём доверять врачам", — говорит он с улыбкой.

Она даёт молодым женщинам и своим внучкам простой, но ценный совет — работать, копить деньги и никогда ни от кого не зависеть.

Напомним, что два самых пожилых мужчины в мире поздравили друг друга открытками. 114-летний Жуан Маринью Нету — самый пожилой мужчина в мире, проживающий в Бразилии, и второй по возрасту рекордсмен, 113-летний Кен Викс, проживающий в Австралии, родились в один день с разницей в один год.

Кроме того, 21 августа в Великобритании 117-летняя Этель Мэй Катерхэм отпраздновала свой невероятный день рождения и стала самой пожилой женщиной в мире. Её рекорд был зафиксирован даже в Книге рекордов Гиннеса ещё в 2025 году.