113 и 114 лет: самые пожилые мужчины в мире, родившиеся в один день, раскрыли секрет долголетия

Двое самых пожилых мужчин в мире поздравили друг друга открытками.

114-летний Жуан Маринью Нету — самый пожилой мужчина в мире, проживающий в Бразилии, и второй по возрасту рекордсмен, 113-летний Кен Викс, проживающий в Австралии, родились в один день с разницей в один год, пишет Bild.

Идея такого поздравления пришла в голову персоналу дома престарелых в Австралии, где живёт Кен. Ухаживающие и члены семьи помогли обоим передать поздравления.

Жуан Маринью Нету: секрет 114-летней жизни

Жуан родился 5 октября 1912 года в фермерской семье. С четырёх лет он помогал отцу в поле, ухаживая за скотом и собирая фрукты. Сам он стал отцом семерых детей и дедушкой 22 внуков. У него 15 правнуков и трое праправнуков. Мужчина рассказал, что секрет его долгой жизни заключается в добрых людях, окружающих его, и в осознании того, что его семья рядом.

Видео дня

113-летний Кен Викс уже пережил своего сына

Кен, австралиец, родившийся 5 октября 1913 года. Всю свою жизнь он работал: фермером, строителем, водителем грузовика, водителем автобуса, радиомастером, владельцем магазина и автодилером. У него было двое сыновей, но один уже умер.

Даже переехав в дом престарелых в возрасте 105 лет, Кен по-прежнему застилает постель, выбирает одежду и в основном сам заботится о себе. Мужчина говорит, что честность и хорошее настроение — главные секреты его долголетия.

Жуан и Кен — родились до начала Первой мировой войны.

Хотя Жуан — самый пожилой мужчина, он занимает лишь десятое место в списке самых пожилых людей мира. Ведь девять женщин старше его. Самым пожилым человеком в мире является Этель Катерхем из Великобритании. Женщин-рекордсменок больше, потому что женщины в среднем живут на пять лет дольше мужчин.

Напомним, что 21 августа в Великобритании 117-летняя Этель Мэй Катерхэм отпраздновала свой невероятный день рождения и стала самой пожилой женщиной в мире. Её рекорд был зафиксирован даже в Книге рекордов Гиннеса ещё в 2025 году.

Также стало известно, что в Бразилии люди живут дольше 110 лет. Раскрыт их секрет долголетия.