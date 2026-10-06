113 і 114 років: найстаріші чоловіки світу, які народилися в один день, розповіли секрет довголіття

Двоє найстарших чоловіків у світі привітали один одного листівками.

114-річний Жуан Марінью Нету — найстаріший чоловік у світі, який живе в Бразилії та другий за віком рекордсмен 113-річний Кен Вікс, який живе в Австралії народилися в один день з різницею в рік, пише Bild.

Ідея такого привітання виникла у персоналу будинку для людей похилого віку в Австралії, де живе Кен. Доглядальники та члени родини допомагали обом передати привітання.

Жуан Марінью Нету: секрет 114 років життя

Жуан народився 5 жовтня 1912 року у фермерській родині. З чотирьох років він допомагав батькові в полі, доглядаючи за худобою та збираючи фрукти. Він сам став батьком сімох дітей та дідусем 22 онуків. У нього є 15 правнуків та троє праправнуків. Чоловік розповів, що секрет його довгого життя полягає в добрих людях навколо нього та усвідомленні того, що його родина поруч.

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113-річний Кен Вікс вже пережив свого сина

Кен, австралієць, який народився 5 жовтня 1913 року. Усе своє життя він працював, фермером, будівельником, водієм вантажівки, водієм автобуса, радіомайстром, власником крамниці та автодилером. У нього було двоє синів, але один уже помер.

Навіть переїхавши до будинку для людей похилого віку у віці 105 років, Кен все ще застилає ліжко, вибирає одяг і здебільшого піклується про себе. Чоловік каже, що чесність і добрий гумор — головні секрети його довголіття.

Жуан і Кен — народилися до початку Першої світової війни.

Хоча Жуан є найстаршим чоловіком, він лише десята найстарша людина у світі. Адже дев'ять жінок старші за нього. Найстаршою людиною у світі є Етель Катерхем з Великої Британії. Жінок-рекордсменок більше, бо жінки живуть у середньому на п'ять років довше за чоловіків.

Нагадаємо, що 21 серпня у Британії 117-річна Етель Мей Катерхем відсвяткувала свій неймовірний день народження і стала найстаршою жінкою у світі. Її рекорд зафіксовано навіть Книгою рекордів Гіннеса ще у 2025 році.

Також стало відомо, що у Бразилії люди живуть довше 110 років. Розкрито їхній секрет довголіття.