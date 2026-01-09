У Бразилії люди живуть довше 110 років: розкрито їхній секрет довголіття

Дослідження показують, що жителі Бразилії можуть дожити до 110 років, а деякі й того більше. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб зрозуміти, чому.

Унікально різноманітне населення Бразилії надає рідкісну можливість зрозуміти, як деякі люди можуть жити набагато довше 110 років. Від потужного імунного захисту до прихованих генетичних варіантів і довгоживучих сімей, ці довгожителі показують, що старіння насправді — адаптація, а зовсім не збій, пише Science Daily.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Результати нового дослідження, проведеного докторкою Маяною Зац та її колегами з Центру досліджень геному людини й стовбурових клітин при Університеті Сан-Паулу, були опубліковані в журналі Genomic Psychiatry. У своїй роботі вчені розглянули, чому Бразилія може бути одним з найбільш важливих, але недооцінених місць для вивчення екстремального довголіття.

Відео дня

Статистика вказує, що лише невелика кількість людей доживають до 110 років, тоді як більшість не доживають і до 100 років. Це питання десятиліттями цікавить науковців, проте їм так і не вдалося отримати чітких відповідей.

Генетичне розмаїття Бразилії

За словами першого автора дослідження Матеуса Відігал де Кастро, історія населення Бразилії виділяє країну серед майже всіх інших країн. Португальська колонізація, що почалася 1500 року, примусова міграція приблизно 4 мільйонів поневолених африканців, а також наступні хвилі європейської та японської імміграції призвели до того, що вчені називають найбагатшим генетичним розмаїттям у світі.

Наприклад, ранні геномні дослідження за участю понад 1000 бразильців, старших за 60 років, виявили близько 2 мільйонів раніше невідомих генетичних варіантів. Пізніше дослідження розширило цю картину, повідомивши про більш ніж 8 мільйонів неописаних генетичних варіантів у популяції Бразилії, включно з понад 36 000, які вважалися потенційно шкідливими.

Незвичайна група найстаріших людей у світі

У новому дослідженні вчені створили рідкісну цінну когорту: аналіз охоплює понад 160 довгожителів, серед яких 20 підтверджених супердовгожителів, що мешкають у різних регіонах Бразилії з широким спектром соціальних, культурних та екологічних умов.

За словами вчених, цю групу особливо інформативною робить зовсім не їхній вік, а те, що багато хто з них, досягнувши 100 років, залишався розумово активним і міг самостійно справлятися з основними повсякденними завданнями. При цьому багато хто провів більшу частину свого життя в малозабезпечених районах з обмеженим доступом до сучасної медичної допомоги. Це дає змогу вченим вивчати біологічну стійкість, яка розвинулася значною мірою без медичного втручання.

Дослідники також виявили, що у братів і сестер довгожителів імовірність дожити до екстремально похилого віку в 5-17 разів вища. Зазначимо, що ця закономірність відповідає попереднім дослідженням.

Що відрізняє довгожителів від інших?

У своєму аналізі вчені також зібрали результати останніх досліджень біологічних особливостей, що відрізняють довгожителів від решти населення. Результати вказують на те, що їхні імунні клітини підтримують системи перероблення білків, що функціонують на рівні, аналогічному рівню набагато молодших людей. Процеси клітинного очищення залишаються активними й ефективними, допомагаючи запобігти накопиченню пошкоджених білків.

Нещодавнє мультиоміксне дослідження 116-річного американсько-іспанського довгожителя виявило рідкісні або унікальні варіанти в генах, пов'язаних з імунітетом, як-от HLA-DQB1, HLA-DRB5 і IL7R, а також варіанти, пов'язані з підтримкою білків і стабільністю геному.

У результаті вчені стверджують, що старіння імунної системи у довгожителів слід розглядати не як загальне зниження, а як форму адаптації, що зберігає функцію. За словами авторів дослідження, супердовгожителі насправді пропонують більше, ніж просто приклади незвично довгого життя. Вони демонструють стійкість, адаптивність і витривалість — ці якості, мабуть, не менш важливі, ніж сама тривалість життя.

Учені вважають, що екстремальні довгожителі, ймовірно, не просто переносять старість, а активно протидіють багатьом біологічним ознакам старіння. Вивчаючи ці процеси, ми, ймовірно, можемо в майбутньому поліпшити якість життя в міру старіння організму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що люди зможуть жити до 180 років.

Раніше Фокус писав про те, що дожити до 120 років стає реальністю: залишилося подолати деменцію.