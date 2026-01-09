В Бразилии люди живут дольше 110 лет: раскрыт их секрет долголетия

Исследования показывают, что жители Бразилии могут дожить до 110 лет, а некоторые и того больше. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы понять, почему.

Уникально разнообразное население Бразилии предоставляет редкую возможность понять, как некоторые люди могут жить намного дольше 110 лет. От мощной иммунной защиты до скрытых генетических вариантов и долгоживущих семей, эти долгожители показывают, что старение на самом деле — адаптация, а вовсе не сбой, пишет Science Daily.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Результаты нового исследования, проведенного доктором Маяной Зац и ее коллегами из Центра исследований генома человека и стволовых клеток при Университете Сан-Паулу, были опубликованы в журнале Genomic Psychiatry. В своей работе ученые рассмотрели, почему Бразилия может быть одним из наиболее важных, но недооцененных мест для изучения экстремального долголетия.

Відео дня

Статистика указывает, что лишь небольшое количество людей доживают до 110 лет, в то время как большинство не доживают и до 100 лет. Этот вопрос десятилетиями интересует ученых, однако им так и не удалось получить четких ответов.

Генетическое разнообразие Бразилии

По словам первого автора исследования Матеуса Видигал де Кастро, история населения Бразилии выделяет страну среди почти всех других стран. Португальская колонизация, начавшаяся в 1500 году, принудительная миграция примерно 4 миллионов порабощенных африканцев, а также последующие волны европейской и японской иммиграции привели к тому, что ученые называют самым богатым генетическим разнообразием в мире.

Например, ранние геномные исследования с участием более 1000 бразильцев старше 60 лет выявили около 2 миллионов ранее неизвестных генетических вариантов. Более позднее исследование расширило эту картину, сообщив о более чем 8 миллионах неописанных генетических вариантов в популяции Бразилии, включая более 36 000, которые считались потенциально вредными.

Необычная группа старейших людей в мире

В новом исследовании ученые создали редкую ценную когорту: анализ включает более 160 долгожителей, среди которых 20 подтвержденных супердолгожителей, обитающих в разных регионах Бразилии с широким спектром социальных, культурных и экологических условий.

По словам ученых, эту группу особенно информативной делает вовсе не их возраст, а то, что многие из них по достижении 100 лет оставались умственно активными и могли самостоятельно справляться с основными повседневными задачами. При этом многие провели большую часть своей жизни в малообеспеченных районах с ограниченным доступом к современной медицинской помощи. Это позволяет ученым изучать биологическую устойчивость, которая развилась в значительной степени без медицинского вмешательства.

Исследователи также обнаружили, что у братьев и сестер долгожителей вероятность дожить до экстремально преклонного возраста в 5-17 раз выше. Отметим, что эта закономерность соответствует предыдущих исследованиям.

Что отличает долгожителей от остальных?

В своем анализе ученые также собрали результаты последних исследований биологических особенностей, отличающих долгожителей от остального населения. Результаты указывают на то, что их иммунные клетки поддерживают системы переработки белков, функционирующие на уровне, аналогичном уровню гораздо более молодых людей. Процессы клеточной очистки остаются активными и эффективными, помогая предотвратить накопление поврежденных белков.

Недавнее мультиомиксное исследование 116-летнего американско-испанского долгожителя выявило редкие или уникальные варианты в генах, связанных с иммунитетом, таких как HLA-DQB1, HLA-DRB5 и IL7R, а также варианты, связанные с поддержанием белков и стабильностью генома.

В результате ученые утверждают, что старение иммунной системы у долгожителей следует рассматривать не как общее снижение, а как форму адаптации, сохраняющую функцию. По словам авторов исследования, супердолгожители на самом деле предлагают больше, чем просто примеры необычно долгой жизни. Они демонстрируют устойчивость, адаптивность и выносливость — эти качества, пожалуй, не менее важны, чем сама продолжительность жизни.

Ученые считают, что экстремальные долгожители, вероятно, не просто переносят старость, а активно противодействуют многим биологическим признакам старения. Изучая эти процессы, мы, вероятно, можем в будущем улучшить качество жизни по мере старения организма.

Напомним, ранее мы писали о том, что люди смогут жить до 180 лет.

Ранее Фокус писал о том, что дожить до 120 лет становится реальностью: осталось преодолеть деменцию.