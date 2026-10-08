102-річна бариста досі щоранку ходить на роботу: жінка назвала свій секрет довголіття

Анна Позі з Італії у свої 102 роки досі працює у власному кафе з 7 ранку та обслуговує гостей до темряви.

Жінка офіційно вийшла на пенсію ще у 1980-х роках, але вона досі щоранку о 7-й ранку відчиняє двері свого кафе, накриває на столи та з посмішкою зустрічає гостей, пише Zena.

Бабуся живе і працює в маленькому італійському містечку Неббуно, на березі озера Маджоре. Вона є найстарішою баристою Італії. Вперше Анна відкрила двері свого кафе "Bar Centrale" 1 травня 1958 року разом зі своїм чоловіком Рене.

Анна Позі з Італії

Її єдина відпустка була в п'ятдесятих роках

І хоча вона офіційно вийшла на пенсію в 1984 році у віці 60 років, Анна зізнається, що ніколи не думала відпочивати вдома. Її остання справжня щорічна відпустка була на початку п'ятдесятих років, коли вона провела вісім днів у Парижі.

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"Навіщо мені зупинятися? Мій бар — це не робота, це моє життя", — каже бабуся Анна.

Жінка досі дотримується суворого розпорядку дня: вона встає близько шостої ранку, а о сьомій годині відкриває кафе, готує приміщення та особисто обслуговує гостей. Ціна еспресо у її кафе становить 1,20 євро, а капучино – 1,50 євро.

Сама керує закладом вже понад півстоліття

Після смерті чоловіка в 1974 році Анна не закрила заклад, а сміливо продовжила самостійно працювати. У 1960-х роках їхнє кафе був головним місцем для відпочинку з відкритим танцполом та музичним автоматом, куди приходили гості з навколишніх міст. Сьогодні їй допомагають дочка Крістіна та онука.

"Я працюю сама вдовою вже 51 рік. Але мені це подобається, бо я люблю бути серед людей. Тоді я почуваюся добре", — пояснює Анна.

Секрет життєвої сили: домашній яблучний пиріг і трохи ліків

Вона каже, що немає особливого рецепта її енергії у віці 102 років. Жінка любить чай та шматочок домашнього яблучного пирога на сніданок, їсть дуже маленькими порціями та намагається постійно займати свій розум завданнями. Він не носить окулярів, а з ліків приймає лише пів таблетки від тиску на день.

"Голова ще працює, і кістки в порядку. Не треба довіряти лікарям у всьому", — каже він з посмішкою.

Вона залишає молодим жінкам та своїм онукам просту, але цінну пораду — працювати, заощаджувати та ніколи ні від кого не залежати.

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